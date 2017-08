Prima ediție a competiției de fotbal pentru copii „Atletico Summer Cup”, derulată vineri și sâmbătă la baza sportivă de la Letea Veche și-a desemnat laureatele. La categoria de vârstă 2007 s-au impus gazdele de la Atletico Junior Bacău, în timp ce la 2008, câștig de cauză a avut FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”, care și-a adjudecat și toate premiile individuale puse în joc. „Dacă lăsăm la o parte canicula, trebuie spus că turneul a fost unul de un foarte bun nivel la ambele categorii de vârstă, cu echipe și meciuri de calitate. Ne aflăm la început, obiectivul nostru fiind ca această competiție să devină una de tradiție în peisajul fotbalului juvenil local și național”.

Gabriel Vârlan, organizatorul „Atletico Summer Cup" Categoria de vârstă 2007 Participante: Atletico Junior, Pumas Iași, AFC Bubu Bacău, Steaua Magică Iași II, Viva Buhuși, Steaua Magică Iași, CSȘ Târgu-Neamț, Aerostar Bacău, UZU Dărmănești și FC Dinamo Bacău. Semifinale: Steaua Magică Iași II- CSȘ Târgu-Neamț 2-0, Atletico Junior Bacău- Steaua Magic Iași I 1-0. Finala mică: Steaua Magic Iași I- CSȘ Târgu-Neamț 1-1, 1-2 după penalty-uri. Finala mare: Atletico Junior Bacău- Steaua Magic Iași II 2-0. Lotul câștigătoarei: Viorel Avădanei, Luca Băcoiu, Dragoș Bordeanu, Mihai Bucur, Ianis Huiban, Rareș Ionuț, Mădălin Munteanu, Lorin Oprea, Răzvan Tătaru, Ionuț Lupu. Antrenor: Bogdan Miron. Cel mai bun portar: Denis Babaei (Steaua Magic). Golgheter: Nicolae Cătinel (CSȘ Tg. Neamț). Cel mai tehnic jucător: Mihai Bucur (Atletico Junior Bacău). Categoria de vârstă 2008 Participante: Viva Buhuși, Sporting Bacău, CS Inizio Focșani, Atletico Junior Bacău, Viitorul Bacău, Pumas Iași, FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu" și Luceafărul Suceava. Semifinale: FC Bacău- Inizio Focșani 4-0, Sporting Bacău- Pumas Iași 2-1. Finala mică: Pumas Iași- Inizio Focșani 1-1, 2-1 după penalty-uri. Finala mare: FC Bacău- Sporting Bacău 4-0. Lotul câștigătoarei: Tudor Coșa, Tudor Axinte, Matei Chișăreanu, Rareș Moroșanu, Cassius Ndoci, Tudor Găbureanu, Mario David, Denis Apostu, Robert Popa, Bogdan Mandel. Antrenori: Radu Sascău si Radu Ciobanu. Cel mai bun portar: Tudor Coșa (FC Bacău). Golgheter: Răzvan Popa (FC Popa). cel mai tehnic jucător: Rareș Moroșanu (FC Bacău).

