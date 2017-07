Întrucât a fost depistată pesta porcină africană la porci mistreţi în Republica Cehă, autorităţile române sanitare veterinare au emis atenţionări în teritoriu. Asta în condiţiile în care, în zona cazurilor de boală, se află rute de transport internaţionale, iar investigaţia epizootologică realizată de Autoritatea Competentă Centrală a Republicii Cehe relevă faptul că este foarte probabil ca şoferii camioanelor de mărfuri care tranzitau zona sau chiar turiştii veniţi din zonele infectate să fi abandonat la întâmplare resturi alimentare provenite de la carne sau preparate din carne infectate. Or, infecţia devine iniţial posibilă prin ingerarea acestora de un animal sănătos care, la rândul lui, a devenit o cale de infecţie pentru celelalte animale din populaţia de mistreţi a regiunii. În acest context epidemiologic, având în vedere şi vecinătatea României cu zonele infectate din Ucraina şi Republica Moldova, s-au dispus măsuri de actualizare a activităţilor de informare, popularizare şi instruire a tuturor factorilor implicaţi în profilaxia şi controlul Pestei Porcine Africane. „DSVSA Bacău a luat măsuri cu prioritate absolută, privind informarea şi reinstruirea tuturor categoriile de fermieri, decidenţilor şi factorilor de răspundere în gestionarea vânătorii şi a vânatului privind profilaxia şi controlul PPA, dar şi informarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiei Prefectului judeţului Bacău şi a celor de decizie şi execuţie de la nivelul administraţiei locale (U.A.T.)”, a precizat dr. Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău. Totodată, au foast luaţi în calcul şi medicii veterinari oficiali şi de liberă practică, precum şi operatorii economici care vin în contact cu specia porcină aflată la risc, verificându-se inclusiv zonele de parcare a tirurilor de mărfuri care tranzitează judeţul Bacău pe arterele de circulaţie europene. 0 SHARES Share Tweet

