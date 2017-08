Multimedia Aleea alaptării de Madalina Rotaru -

Circa 20 mamici si un tatic s-au adunat, azi, la foisorul din Parcul Cancicov, in ciuda vremii, la actiunea „Aleea alaptarii", menita sa promoveze alaptarea naturala a copiilor. Actiune a fost organizata de Centrul Parintii Spun Prezent, reprezentata de consilierul parental, psiholog Celina Toni Ivan