În urmă cu trei ani, un bărbat şi-a pierdut viaţa într-un accident de muncă produs pe raza comunei Căiuţi. Cel vinovat de tragedie, administrator al unei firme din Bucureşti, a fost trimis în judecată, iar recent, el şi-a primit condamnarea. Pe 20 mai 2014, poliţiştii din Căiuţi au fost sesizaţi în legătură cu un accident de muncă în care o persoană a decedat. În ziua respectivă, „M.N., care era angajat la S.C. DELTA CONSTRUCŢII MONTAJ SRL Bucureşti, administrată de inculpat, împreună cu încă un coleg de la aceeaşi societate, au coborât într-un şanţ pentru a-l consolida, însă pe neaşteptate s-a rupt un mal care l-a acoperit cu pământ pe M.N. şi în ciuda intervenţiei celor prezenţi care au încercat să-l salveze, cel în cauză a decedat”, arată procurorii. În certificatul medico-legal se precizează că decesul bărbatului a fost cauzat de un traumatism toracic prin comprimare, posibil în condiţiile unui accident, nerezultând vreun consum de alcool. În urma decesului, ITM Bacău a întocmit un proces verbal de cercetare, finalizat în august 2014, prin care s-a constatat, printre altele, ca și cauză a producerii evenimentului, faptul că angajatorul SC DELTA CONSTRUCŢII MONTAJ nu a luat măsurile necesare pentru asigurarea sănătății şi securităţii lucrătorilor, nu a asigurat cunoaşterea şi respectarea de către lucrători a măsurilor prevăzute în planul de protecţie şi prevenire, iar angajaţii nu au fost instruiţi sau informaţi cu privire la cerinţele de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. Raportul ITM a atras, de altfel, cercetarea penală pentru deficienţele constatate. R.A.N. a fost trimis în judecată pentru infracţiunile de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi ucidere din culpă. Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Oneşti, unde chiar la primul termen, inculpatul a recunoscut faptele. Acesta a despăgubit familia victimei înainte de finalizarea procesului. Astfel, pedepsele aplicate au fost reduse cu o treime – 1 an închisoare pentru infracţiunea de ucidere din culpă şi 3 luni pentru neluarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an şi o lună închisoare cu suspendare, plus muncă în folosul comunităţii. Curtea de Apel Bacău a majorat pedepsele pentru ambele infracţiuni, rămânând în final o pedeapsă de 1 an, 5 luni şi 10 zile de închisoare. 6 SHARES Share Tweet

