Accident la intrarea în Bacău

O fată de 15 ani şi fratele ei de 19 ani au rămas încarceraţi într-o autoutilitară incarcată cu pepeni după ce maşina condusă de tatăl lor s-a izbit într-un TIR, în această dimineaţă, pe Calea Republicii, din Bacău. Echipajele de intervenţie au reuşit să scoată victimele din maşină şi să le transporte la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean. Atât cei doi tineri cât şi tatăl lor sunt în afară oricărui pericol, având doar traumatisme minore.