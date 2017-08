Roșii, castraveți, ardei, iar alături de acestea grozav merg câteva feliuțe de șunculiță și caș. Suntem în piața din Moinești, recent modernizată de primărie, și descoperim, în afară de legume, de care orice piață e doldora vara, un magazin drăguț, în care, surprinzător, deși e caniculă, miroase tare bine! În vitrine sunt bucăți de pastramă, cârnați, rulade, iar în fața vitrinelor, cumpărători. Oamenii au încredere deoarece firma care le vinde e aceeași care le face: Daphne Com. „Avem propria noastră fabrică de preparate din carne, iar magazine, două, unul în Moinești și altul în Bacău. Achiziționăm materia primă din Neamț, Suceava și Bacău, de la producători serioși. Cumpărăm carnea și o prelucrăm în fabrica noastră, folosind rețete proprii, adaptate după cele moștenite de la părinți și bunici”, povestește Dana Ghineț, director. Tot în piața din Moinești, firma are și o carmangerie. Afacerea s-a născut în 2010 din pasiunea pentru gastronomie a soțului Danei, care e inginer auto. „A lui a fost inițiativa. Nu e gurmand, dar îi place foarte mult să gătească pentru alții și să-i bucure, să-i surprindă. A mâncat mici o lună până să ajungă la rețeta care să-i placă!”, mărturisește Dana. Testul suprem? „Pisica”! Preparatele nu sunt injectate, sunt afumate la foc cu lemn de fag și sunt vândute în magazinele proprii, deci poate garanta pentru ele, spune Dana și adaugă: „Sunt apreciate de cumpărători, mulți dintre ei fiind clienții noștri fideli. La sărbători, nu facem față, e coadă la ușa magazinului.” Fleică afumată, pastramă de porc, mușchi file, piept de curcă, cârnați afumați, tobă și caltaboși, salam cu bucăți de carne și lista ar putea continua… „Noi facem cremwursti și parizer din piept de pui și piept de curcă, deci sunt produse cu adevărat sănătoase. Nu vă vine să credeți? Chiar asta punem în ele!”, exclamă Dana Ghineț, descoperindu-mi îndoiala din privire. Pentru că locuiesc în Bacău, vreau să aflu mai multe despre acel magazin: „Are marfă proaspătă în fiecare zi, cu excepția zilei de duminică, mă asigură Dana Ghineț. Noi știm cât se vinde și exact atât facem. Cheile sunt la noi!” „Când am deschis magazinul din Bacău a venit o doamnă și a cumpărat din toate produsele câte o feliuță. A plecat și s-a întors după o oră. «Să știți că sunt bune, m-am convins, pisica mea a mâncat din toate!» a spus ea. A fost testul suprem pentru mine!.” Dana Ghineț, director 24 SHARES Share Tweet

