Circa 2.000 de băcăuani au protestat miercuri seară împotriva deciziei Guvernului de a modifica, prin ordonanță de urgență, Codul Penal și Codul de Procedură Penală. Protestul “spontan” a fost pregătit încă de dimineță, pe rețelele sociale, astfel că la ora 18.00 lumea era adunată cuminte în Piața Tricolorului. Urmând indicațiile unor lideri ad-hoc, protestatarii au traversat strada pe la trecerea de pietoni din fața Prefecturii și, scandând lozinci anti-PSD și fluierând, s-au îndreptat spre statuia lui Ștefan cel Mare. În dreptul magazinului Luceafărul, însa, coloana manifestanților s-a spart iar mulțimea a năvălit pe stradă blocând circulația pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. În vreme ce mașinile care se aflau în zonă făceau cale întoarsa, manifestanții au ocupat toate cele patru benzi ale bulevardului și, în dreptul statuii lui Ștefan, au cotit spre Bulevardul Unirii. “Protestez pentru copiii mei, pentru viitorul lor. O să ies în stradă până când cele două ordonanțe vor fi anulate” – ne-a declarat un bărbat de circa 50 de ani, care nu a dorit să fie nominalizat. Coloana manifestanților s-a îndreptat spre sensul giratoriu din apropierea Colegiului Economic pe care l-a ocolit și a făcut cale întoarsă spre Prefectură. Protestatarii au continuat marșul către Policlinica Veche apoi au ocolit pe strada 9 Mai pe care au strabatut-o după care s-au întors și au mers spre Tic – Tac. “Vom protesta până când Guvernul va retrage ordonanțele dar nu cred ca trebuie să cerem demisia Guvernului pentru că ar fi o diversiune”, cred Ciprina Pintilie. Pancartele purtate de manifestanți erau, în general, reciclate de la marșurile trecute, inclusiv de la cel în care se cerea demisia lui Ciorbea. Participanții au scandat “Hoții”, “PSD – ciuma roșie” sau “DNA să vină să vă ia”.

"Am ieșit la acest protest pentru că sunt un tânăr care vrea o schimbare, care dorește să fie respectat. Se spune că generația noastră, a celor tineri nu poate, dar vrem să demonstrăm contrariul" – ne-a spus o tânără liceană pe nume Alina Anghel. Trei sesiuni de proteste Mișcările de stradă s-au declanșat de câteva săptâmâni în România, însă, la fiecare sediune de demonstrații revendicările au fost altele. Protestele au început după ce avocatul poporului a trimis la Curtea Constituțională spre analiză o lege de pe vremea lui Adrian Năstase, lege care interzicea unei persoane condamnate penal să ocupe funcția de ministru. O săptămână mai târziu, protestatarii au cerut să se renunțe la un proiect de ordonanță de urgență care prevedea grațierea unor fapte penale. A treia serie de proteste, cea de ieri, a avut ca revendicare anularea a două ordonanțe de urgență prin care Executivul a modificat Codul Penal și Codul de Procedură Penală, după modelul Guvernului Cioloș anul trecut.

