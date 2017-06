Social Elevii clasei I B Step by Step de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” și-au luat „La revedere!” de la anul școlar de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Serbarea Abecedarului”, organizată de cei 33 de „bobocei” ai clasei I B Step by Step de la de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” a reunit părinţi, bunici, mătuşi, frați mai mici sau mai mari la cel mai important moment al vieţii de elev: sfârşitul clasei I, prima treaptă din lungul drum al studiului şi cunoaşterii. Emoţiile au atins cota maximă când micii artişti ce evoluau pe scenă surprindeau publicul prezent cu momente care mai de care mai deosebite. Elevii aflaţi sub directa îndrumare a doamnelor prof. înv. primar Lenuța Iosub și Petronela Blanaru au făcut o recapitulare versificată a Abecedarului, au prezentat scenete cu personaje din poveștile lui Creangă și opera lui Caragiale, iar publicul prezent le-a răsplătit efortul cu ropote de aplauze. La finalul serbării elevii au fost răsplătiți cu diplome, cărți și „Cupa prieteniei” pentru rezultatele obținute la învățătură și pentru implicarea în proiectele desfășurate la nivelul școlii, la nivel județean și național. Pe lângă acestea, boboceii au mai fost premiați cu diplome și medalii obținute la diverse concursuri din calendarul Ministerului Educației: „Gazeta Matematică Junior”, „Comper”, „Amintiri din Copilărie”, „Rostiri”. „Această zi este deosebit de importantă şi mai ales emoţionantă. Când privim în urmă, ne dăm seama de unde am plecat, iar acum avem în faţa noastră rezultatul cumulat al muncii tuturor, al nostru ca învăţătoare, al elevilor, dar şi al părinţilor. Vă mulţumesc tuturor pentru că ne-aţi fost alături şi sperăm ca această colaborare, începută atât de frumos, să continue şi în anii următori”, a declarat învățătoarea Lenuța Iosub. „Tortul Abecedarului”, îmbrăcat în litere multicolore, a fost surpriza, primită cu mare bucurie de cei mici. Şi a trecut și acest an de şcoală… 6 SHARES Share Tweet

