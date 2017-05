Top Story 20 mai: Noaptea Muzeelor de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe 20 mai, în toate instituţiile muzeistice din România se marchează „Noaptea Muzeelor”, manifestare de succes, aflată deja la cea de-a XIII-a ediţie, sprijinită şi anul acesta de Consiliului Europei, UNESCO şi Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM). În ţara noastră evenimentul este organizat de Reţeaua Naţională a Muzeelor din România. Cu această ocazie, şi în Bacău, se desfăşoară, între orele 18.00 – 01.30, (ora de intrare a ultimului vizitator), o serie de manifestări, la care intrarea este liberă.



Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” * Sediul central, str. 9 Mai, nr. 7, orele 18.00-01.30: vizitarea expoziţiilor permanente ale Secţiei Arheologie-Istorie, Etnografie, expoziţiei internaționale de cartofilie Aeromfila;, expoziției „O istorie a Crucii Roșii”. Vizitatorii vor putea urmări un moment artistic realizat de actori ai Teatrului Municipal „Bacovia” Bacău și actorul Valentin Braniște (Teatrul de Cartier), noutăți în expoziția permanentă de etnografie: Lucrul cu lemnul, Casa Vrăjitoarei și Fierărie, o proiecţie documentară: Cercetările arheologice din județul Bacău (1957-2017). * Muzeul de Artă Bacău din str. N. Titulescu, nr. 23, orele 17.00-01.30: Vernisarea expoziției retrospective Mihai Sârbulescu; vernisarea expoziției Octav Băncilă, vizitare expoziție retrospectivă Ilie Boca – 80. * Casa Memorială „Nicu Enea”, str. Nicu Enea, nr. 31, orele 18.00-24.00: Vernisarea expoziției „Desen Nicu Enea”; vizitarea expoziţiei permanente. * Casa memorială „George Bacovia”, str. George Bacovia”, nr. 13, orele 18.00-24.00: Vizitarea expoziţiei permanente. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” * În cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, evenimentul Noaptea Europeană a Muzeelor, invită băcăuanii, între orele 18:00-01:00 (01:00 fiind ora de intrare a ultimului vizitator), la diverse activităţi, la sediul celor două subunităţi: * La Muzeul de Ştiinţele Naturii vor fi deschise spre vizitare următoarele expoziţii permanente: “Păduri din România”, “Ocrotirea naturii”, “Flori din adâncurile Terrei”; Expoziţiile temporare: “Din lumea insectelor – insecte exotice”, „Viciile – tentaţii înşelătoare”, “Aloe vera – planta minune”, “Plante carnivore”; Sera cu plante ornamentale a Muzeului de Ştiinţele Naturii. De asemenea, publicul larg este invitat să participe la „Gala filmului ştiinţific”, unde poate viziona filme documentare având drept subiect natura, precum şi la workshop-ul “Insectele de lângă noi”. * Observatorul Astronomic „Victor Anestin”: Expoziţia permanentă „Universul – de la Pământ la stele”, Expoziţia temporară „Astropoezie”.

În condiţiile în care cerul va fi senin, se vor face observaţii astronomice asupra planetelor Jupiter şi Saturn.

Cu ocazia acestui eveniment intrarea este gratuită! * O surpriză ne oferă pictorul naiv Ioan Măric, care invită băcăuanii aflaţi în Iaşi sau în trecere, la expoziţia „Lumea lui Măric", deschisă în „Sala Petru Caraman" de la Muzeul Etnografic al Moldovei, cu ocazia Zilei Internaţionale a Muzeelor, un univers dinamic, vesel, populat de personaje și povești din Luncanii Bacăului, locul de origine al pictorului.

