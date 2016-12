Actualitate 20 de locuri în plus la Creşa din cartierul CFR de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – din noiembrie şi până în prezent s-au creat 60 de noi locuri în creşele băcăuane Miercuri dimineaţă, reprezentanţii municipalităţii au fost prezenţi în cartierul CFR la inaugurarea unei noi grupe de creşă care va funcţiona începând cu luna ianuarie, când preşcolarii şi elevii sunt aşteptaţi să înceapă din nou şcoala. Astfel, s-au creat încă 20 de locuri, iar cererea pentru creşă din partea părinţilor care locuiesc în raza de acoperire a unităţii s-a epuizat. „Amenajarea acestei grupe a costat 42.000 de lei, este al doilea pas din planul managerial, după ce am deschis alte două grupe în luna noiembrie, la Creşa 6 şi la Rază de Soare. Până anul viitor, în mai, vom mai inaugura 40 de locuri la Creşa 4 şi alte 80 pe Alecu Russo”, a declarat Diana Buganu, directorul Centrului Bugetar Creşe. La inaugurare au fost prezenţi primarul Cosmin Necula, viceprimarul Dragoş Ştefan şi câţiva părinţi, alături de cei mici, beneficiari direcţi ai investiţiei făcute de primărie. 0 SHARES Share Tweet

