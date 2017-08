Miercuri, 9 august, de la ora 13.00, primarul municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, va preda locuinţele de tip ANL (garsoniere și apartamente cu 2 și 3 camere) celor 20 de beneficiari care au primit repartiţie, au reconfirmat dosarele depuse şi au semnat contractul de închiriere, pentru locuinţele din str. Făgăraş nr.: 4, 6, 8, 15, 17, 19, şi str.Bucegi: nr. 138 A şi nr. 140 A. Sunt primele 20 din cele 85 de locuinţe ANL reconfirmate de către beneficiari, din totalul de 105 aprobate prin HCL 264/17.07.2017 (20 de beneficiari nu au reconfirmat dosarul şi nu au semnat contractul de închiriere). Restul de 65 de locuinţe ANL pentru care beneficiarii au reconfirmat dosarele şi au semnat contractul de închiriere, urmează să fie predate în perioada următoare. „Din toamna anului trecut s-au făcut eforturi pentru a se elibera imobilele ocupate abuziv, astfel încât un număr cât mai mare de persoane aflate pe lista de așteptare să poată beneficia de o locuință, iar mâine predăm primele chei. În perioada următoare vor continua acțiunile de control în vederea clarificării situației juridice a întregului fond locativ, precum și demersurile pentru repartizarea unor noi locuințe.”, a precizat primarul municipiului Bacău, dl.Cosmin Necula.. 37 SHARES Share Tweet

