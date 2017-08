Bucurie enormă pentru mai mulți băcăuani, care, după ce au primit înștiințare de la Primărie că vor primi locuințe, miercuri, 9 august, la orele prânzului s-au văzut în fața faptului împlinit. Primarul Cosmin Necula împreună cu viceprimarul Dragoș Ștefan, însoțiți de alți șefi de compartimente din primărie, au mers la blocurile ANL de pe străzile Bucegi și Făgăraș acolo unde au înmânat cheile noilor locuințe celor care au devenit noii beneficiari. Practic, au fost distribuite 20 de locuințe din cele 105 disponibile, unități locative care au fost obținute în urma verificărilor efectuate începând din toamna trecută. „Locuințele pe care le-am alocat astăzi fac parte dintr-un lot mai mare, locuințe pe care le-am readus în fondul de unități locative, pentru ca au fost cazuri în care unii chiriași nu utilizau locuințele, alte apartamente erau ocupate abuziv sau situații în care nu se respectau condițiile contruactuale pe care le aveau chiriașii cu Municipiul Bacău. Ori nu plăteau, ori stăteau mult prea mulți în acele unități locative… După ce vom termina finalizarea acestor 105 unități locative, vom începe din această toamnă verificări pentru restul locuințelor în regim ANL și locuințelor sociale pentru că vrem pe de o parte să se respecte legislația pentru toată lumea, pe de altă parte, cred că este normal ca niște locuințe să fie utilizate așa cum trebuie, nu discreționar de către unii sau de către alții. Trebuie subliniat foarte clar că aceste locuințe au fost atribuite de către Consilul Local.”

Cosmin Necula, Primarul Municipiului Bacău Celelalte locuințe, până la 105, sunt libere și vor fi atribuite în perioada imediat următoare. Chiria pentru aceste locuințe este de la 0 la 200 de lei, în funcție de venituri. „Legea a venit în aprilie și a modificat cu totul modul de calcul. Indiferent ce venituri au, chiriile s-au micșorat cu aproximativ 10 procente pentru cei care realizează un venit peste 15.200 de lei în ultimele 12 luni. Sunt și persoane care nu plătesc, Legea 359 prevede că persoanele cu handicap au chirie zero și la fel este și pentru cei care nu realizează venituri”, ne-a declarat Maria Magdalena Bogdan, consilier superior la Compartimentul Evidență Contracte din Primaria Municipiului Bacău. Cea mai mică chirie este de 30 de lei, pentru un cetățean care lucrează pe un salariu mai mic, și poate ajunge la 200 de lei, pentru un om care lucrează și are venituri de peste 15.200 de lei realizat pe membru de familie în ultimele 12 luni. Blocurile ANL de pe str. Bucegi numerele 136 și 138 au fost construite în anul 2003, blocurile 4, 6 și 8 de pe str. Făgăraș au fost recepționate în 2006 iar blocurile 15, 17 și 19, tot de pe Făgăraș au fost construite în 2011.

Florin Ștefănescu „Noi am avut dosarul de cinci ani iar acum suntem absolut încântați, chiar dacă am primit doar o garsonieră iar familia noastră e compusă din trei persoane. Înainte locuiam cu părinții, în total șase persoane. Acum suntem nerăbdători să ne mutăm, noi suntem pregătiți și după ce se vor încheia toate actele ne vom și muta.”

Alina Coșleanu „De cinci ani așteptăm o locuință, iar astăzi visul nostru devine realitate. Înainte stăteam cu chirie și plăteam 600 de lei pe lună. Din acest punct de vedere aici va fi mult mai bine. Până acum, un singur salariu se ducea pe chirie, pe utilități, pe grădinița fetei… De acum ne vom descurca mai bine. E un început bun pentru noi. Sperăm să ne mutăm cât mai repede deși știm că mai durează vreo lună.”

Roxana și Cosmin Calance „Noi suntem o famile formată din trei membri și așteptăm această locuință de doi ani. Până acum am locuit cu părinții, în trei camere, șapte persoane. Nu ne-am așteptat să primim așa repede locuință și chiar a fost o surpriză plăcută și suntem foarte fericiți. Suntem pregătiți, avem bagajele făcute și sperăm să ne mutăm cât mai repede.”

