Curtea de Apel Bacău a dispus recunoaşterea unor sentinţe penale pentru un bărbat condamnat în Italia şi transferarea acestuia, pentru continuarea executării pedepsei, într-un penitenciar din România. Mai precis, vorbim de 7 condamnări aplicate de Tribunalele din Roma şi Tivoli şi Curtea de Apel din Napoli pentru un lung şir de infracţiuni comise de A.O.M. pe teritoriul Italiei, începând cu anul 2005: tâlhărie, furt calificat, în formă continuată, deţinere de arme, şantaj, tăinuire, trafic de droguri şi aderare la un grup infracţional organizat. Pedeapsa totală de executat este de 20 de ani şi 5 luni închisoare şi 4000 de euro amendă. În august 2006, în Roma, bărbatul şi alţi complici au ameninţat o persoană cu o armă de foc deţinută fără drept, au lovit-o şi i-au furat autoturismul, un lănţişor de aur, suma de 300 euro şi documente personale. Trei luni mai târziu, inculpatul, împreună cu mai multe persoane, a furat 20 de centrale termice de pe un şantier de construcţii, apoi a spart o şcoală din localitatea Fonte Nuova de unde a furat mai multe computere, în valoare de 10.000 euro. Alţi 500 de euro i-a obţinut bărbatul prin ameninţări, de la o persoană de la care furase anterior o maşină. De altfel, inculpatul este acuzat că a furat mai multe maşini sau bunuri din maşini şi locuinţe. Dosare penale i s-au întocmit şi pentru că a fost prins de poliţişti cu o armă asupra sa, deţinută ilegal, dar şi cu droguri pe care urma să le vândă. Cea din urmă infracţiune i-a adus şi cea mai grea pedeapsă, 12 ani închisoare. A.O.M. a fost încarcerat în Casa de detenţie din Pescara începând cu 08.05.2007 şi va sta după gratii până în octombrie 2027. Curtea de Apel Bacău a dispus executarea în România a restului de pedeapsă.

