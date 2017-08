– unitatea medicală va demara un proiect pilot de amplasare a unor dozatoare cu dezinfectant la intrarea în secţie – pacienţii şi aparţinătorii au şi ei un rol important în prevenirea acestor infecţii Infecţiile nosocomiale din spital sau infecţiile asociate asistenţei medicale, cum sunt denumite acum, reprezintă o problemă pentru toate unităţile medicale din ţară. Angajaţii din spitale trebuie să respecte o serie de reguli pentru prevenirea şi combaterea acestora, dar un rol important îl au şi pacienţii şi aparţinătorii lor. „Acestea sunt infecţii cu germeni rezistenţi la majoritatea antibioticelor şi foarte greu de vindecat. Spitalul are o preocupare permanentă pentru prevenirea acestora, dar trebuie să avem în vedere că fiecare om este un posibil purtător de un anumit germen. În acest sens, am încercat să implementăm anumite reguli de prevenire, plecând de la procedurile de curăţenie de la nivelul spitalului, la spălatul mâinilor, la educaţia pacienţilor, a personalului medical, a aparţinătorilor”, a explicat asis. lic. Geanina Pricopi, director de îngrijiri la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău. La nivelul spitalului există un compartiment de epidemiologie, se fac teste şi controale pentru a se vedea eficienţa dezinfectanţilor, dar şi şedinţe de instruire a personalului. Toţi cei care lucrează în spital sau ajung aici ca pacienţi ori vizitatori trebuie să respecte circuitele unităţii şi programul de vizită. „Este recomandat ca pacienţii, când urcă pe secţie, să fie schimbaţi în pijamale, să nu se urce în haine de stradă. Este important şi spălatul pe mâini la intrarea în salon şi ori de câte ori este nevoie. Și, pe cât posibil, să nu se aducă alimente din exteriorul spitalului. Ele se depozitează în noptiere, rămân acolo, sunt resturi alimentare şi se adună gândaci, chiar dacă se face deratizarea saloanelor”, a spus şi dr. Ioana Raluca Dinu, director medical la SJU Bacău. Spitalul dispune şi de un laborator cu aparatură performantă, care joacă un rol important în lupta cu infecţiile intraspitaliceşti. „Laboratorul nostru lucrează la un anumit nivel de performanţă pentru depistarea mecanismelor de rezistenţă la antibiotice. Acest lucru se face cu un mare consum de resurse materiale şi umane. Am putea face o mare economie dacă toată lumea, şi aici mă refer pe lângă corpul medical şi la pacienţi, ar respecta nişte minime norme de igienă. Aceste informaţii, pe care noi le obţinem zilnic, sunt transmise medicilor clinicieni din secţii şi compartimentului de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale, iar asistenţii de la acest compartiment vin în laborator, culeg aceste informaţii şi pleacă în secţii pentru a face investigarea cazurilor respective. Toate aceste aceste cazuri cu bacterii multirezistente sunt alertate în maximum o oră medicului clinician pentru a putea prescrie antibioticul potrivit”, a declarat dr. Marina Indreaş, medic în cadrul laboratorului de analize al SJU Bacău. Pentru reducerea numărului de infecţii nosocomiale, spitalul a dublat bugetele pentru dezinfectanţi şi soluţii de curăţenie, iar în perioada imediat următoare vrea să amplaseze dozatoare cu dezinfectat la intrarea în anumite secţii. În anul 2016, la SJU Bacău s-au înregistrat 150 de infecţii nosocomiale, dintre care 78 au fost clostridium difficile (aceasta fiind cea mai frecventă bacterie) iar anul acesta au fost 38 de infecţii nosocomiale, dintre care 16 cu clostoridium difficile.

Mai trebuie precizat faptul că Spitalul Judeţean Bacău a pierdut în ultimii ani două procese cu doi pacienţi care au dat în judecată unitatea medicală pe motiv că s-au infectat cu HIV, respectiv cu stafilococul auriu, şi a plătit daune morale de 1,5 milioane de euro. „Implementăm diferite sisteme de curăţenie şi de dezinfecţie, astfel încât rata acestor infecţii să fie cât mai mică. În ceea ce priveşte aceste dozatoare, avem buget alocat, nu pentru toate secţiile, evident, ci doar pentru a putea face testări. Începem cu secţii ceva mai aglomerate, unde în trecut s-au identifcat anumite tulpini şi sperăm să putem extinde". Adrian George Popa, manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

