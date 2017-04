2 in 1 la Tg. Ocna : balaceala si tratament

*mii de turisti trec zilnic pe la strandul cu apa adusa din mina de sare * moldovenii de peste Prut, ucrainienii si rusii, deopotriva, isi trateaza oasele si articulatiile betegite de gerul estic

De luna aceasta, cochetul strand cu apa sarata de la Târgu Ocna si-a deschis portile publicului amator de pretutindeni.

Amenajat in urma cu cinci ani, din fondurile Salinei Tg. Ocna, inclusiv munca propriilor salariati, obiectivul atrage in fiecare sezon sute de mii de clienti. Au fost zile in care, pe la strand, au trecut si peste 1.800 de clienti. Aici vin localnici si vecini din localitatile alaturate – Onesti, Comanesti, Slanic Moldova sau Moinesti, dar mai ales turisti din tara si de peste hotare. Programul este de dimineata, de la ora 10, pâna spre seara, la ora 20.00, iar pretul de intrare este de 16 lei pentru adulti si 8 lei pentru copii.

Strandul, dotat cu tot ceea ce regulamentele cer in astfel de cazuri, beneficiaza de un bazin generos umplut cu apa filtrata, adusa tocmai din pântecele muntilor, de unde se extrage sarea. „Cei care vin aici, ajung tocmai pentru a se trata cu ajutorul apei sarate. Apa e adusa din subteran, asa cum este ea, neumblata nicicum. Practic, toate apele care ajung la subteran, intrând in contact cu zacamântul de sare, acesta se dizolva, astfel incât se ajunge la o concentratie maxima de 310-312 grame de sare la un litru de apa. Practic, cei care intra in apa nu ating fundul bazinului. Trebuie sa aiba grija, ca altfel se rostogolesc ca un ou, din cauza salinitatii crescute”, explica reprezentantii Salinei Tg. Ocna, cea care detine in proprietate strandul cu apa sarata.

De jur imprejurul strandului, proprietarul a rasfirat peste 500 de sezlonguri de pe care, intins, te poti lasa mângâiat de soarele prietenos de munte, poti citi o revista, savura o racoritoare sau, pur si simplu, ai putea admira maretia crestelor de munte care se profileaza la orizont.

Vecinii de aproape si…mai de la Est

Tedi Beta, de 48 de ani, lucreaza mai tot timpul afara, la o statie OMV si are probleme cu picioarele. A ajuns la strandul salin din Tg. Ocna cu nepoata Ioana Larisa, de 6 ani, care, spune femeia, este cam bicisnica. „Vin de vreo trei ani, de aproape, din Comanesti. Ajung la strand cam de 2-3 ori pe saptamâna. Sa vedeti ce e pe la mijlocul verii, nu poti intra daca nu vii de dimineata, ca sa ocupi un loc”, imi explica Tedi Beta.

La fel, si turistii straini, din Republica Moldova, Ucraina sau chiar Rusia, ne viziteaza locurile. Natalia Costea, de 37 de ani, e din Chisinau, si vine aici de doua ori pe an, cu sotul si cei trei copii – Nicoleta, de 3 ani, Maria, de 8 ani si Ion, de 16 ani. De regula, stau aici cam doua saptamâni – zece zile, distractie care ii costa cel putin 1.000 de euro.

„Sunt locuri frumoase, aici. Noi nu avem saline in Republica Moldova. Medicii ne-au recomandat si apele de la Slanic, dar si tratamentele in subteran ori in apa sarata de aici. In copilarie, mergeam, de Revelion, la Slanic Moldova, unde ramâneam troieniti”, spune Natalia Costin. Cei care viziteaza obiectivul mai pot face sport pe terenurile de tenis alaturate bazinului, urmat de un masaj profesionist atestat, asigurat de un specialist care si-a inchiriat un spatiu in incinta strandului sau pot continua tratamentul in spatiile amenajate de la subteran, in mina de sare.