Accident mortal la Traian

În această seară, pe DN-2F, la Traian, un şofer a pierdut controlul autoturismului pe care-l conducea, cel mai probabil din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum, s-a izbit de un copac, după care s-a răsturnat în şanţul de pe marginea drumului. La faţa locului s-au deplasat pompierii de la Detaşamentul Bacău cu o autospecială de stins incendii, Descarcerarea şi o ambulanţă Smurd de Terapie Intensivă, dar şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă, pentru că în apelul iniţial se anunţaseră trei victime. Când au ajuns salvatorii acolo au constatat că era doar şoferul, un bărbat de 50 de ani, din Bucureşti, care era inconştient. Imediat s-au început manevrele de resuscitare, însă, fără rezultat, în cele din urmă fiind declarat decedat. Poliţiştii de la Serviciul Rutier au făcut cercetări la faţa locului.

