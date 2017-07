Echipa de volei feminin a Universității „Vasile Alecsandri” Bacău și-a păstrat titlul de campioană europeană universitară Studentele băcăuane sunt profesoare de talie europeană la volei. O demonstrează și câștigarea, din nou, a titlului de campioane europene universitare la volei feminin. Dacă anul trecut, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău și-a adjudecat aurul continental în Croația, acolo unde a învins în finală cu 3-1 echipa Universității din Lausanne (Elveția), în 2017, băcăuancele s-au laureat campioane în Polonia, unde au trecut duminică, în ultimul act al competiției, cu 3-2 de Universitatea din Bordeaux. În formula Miclea, Ciocian, Cazacu, Baciu, Filipaș, Ciucu, Matache, Verșescu, Costin, Albu (libero), băcăuancele au revenit de la 0-1 (25-27) si 1-2 (26-28), impunându-se cu 25-22, 25-11, respectiv15-11. „Este un succes al colegilor mei de la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății împreună cu domnul Florin Grapă, directorul CS Știința. Ne mândrim cu recucerirea acestui titlu continental, care reprezintă o onoare pentru instituția noastră de învățământ”, a declarat rectorul Universității „Vasile Alecsandri” Bacău, Carol Schnakovszky. 3 SHARES Share Tweet

