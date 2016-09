170 de copii nu au loc in crese

Criza de locuri in cresele din municipiul Bacau! Sute de copii au ramas in acest moment in afara sistemului anteprescolar, numarul de locuri fiind insuficient in acest moment in cele sase crese de stat care exista in oras.

Pentru a face fata parintilor disperati ca nu au cu cine sa-si lase copii, municipalitatea va aproba in urmatoarea sedinta de consiliu infiintarea unor grupe de 0-3 ani in mai multe gradinite unde exista spatii libere: la Gradinita 28 – sunt disponibile doua sali, la Gradinita 27 – o sala, la Gradinita 33 –o sala de optionale si la Gradinita Raza de Soare – o sala de activitati didactice.

„Vom incepe deocamdata amenajarea a doua spatii, la Gradinita Raza de Soare si la Gradinita 33. Avem banii necesari de la o rectificare bugetara si eu sper ca in 30 de zile sa reusim sa deschidem doua grupe, in care sa fie 40 de copii. Pe parcurs urmeaza sa facem grupe in toate locurile pe care le vom identifica, inclusiv acolo unde chiriasilor primariei le-au expirat contractele”, a declarat viceprimarul Dragos Stefan.

Ultima cresa inaugurata de primarie a fost cea din incinta fostului Colegiu Letea, acolo unde s-au adaptat niste sali de liceu pentru a servi drept grupe de cresa. A durat circa sase luni de zile deschiderea ei, dar când s-a inaugurat a fost fara a avea avizul pompierilor. Chiar si cu deschiderea acestor doua grupe, ramân pe dinafara 170 de copii. 380 de cereri s-au depus pe 167 de locuri ramase libere la inceputul lunii septembrie. Toate unitatile de invatamânt in care urmeaza sa se amenajeze sali pentru cresa si-au dat avizul favorabil.

In Onesti si Moinesti – câte o singura cresa



Cele 60 de locuri din Cresa 1 din Onesti sunt ocupate si din câte se pare n-a ramas nici un doritor pe dinafara in acest an. Populatia este in scadere si aici au avut acces chiar si copii din imprejurimi, de la 5-6 kilometri distanta de Onesti. In schimb, la Moinesti, zece familii sunt pe lista de asteptare. Cresa Primii Pasi are o capacitate de doar 35 de locuri.

„Este singura cresa din 1974 incoace. Fata de anii anteriori, când nu se lucra la capacitate maxima, acum avem si cereri in plus. Cei care n-au avut loc, probabil au apelat la doua gradinite particulare care accepta si copii mici”, a declarat directorul Ramona Hampau. Pe de alta parte, municipalitatea ia in calcul sa identifice un spatiu pentru a acomoda si alti copii, dar deocamdata sunt doar discutii.

In mediul rural, nevoia de crese este acoperita de gradinite. La Dofteana s-a creat o grupa de 2-3 ani, care are 20 de copii inscrisi, dar solicitari ar mai fi. „Noi nu mai avem spatiu disponibil, avem doar pentru patru grupe. Chiar daca prezenta nu este mereu de suta la suta, nu putem primi peste numarul legal. Cei care n-au intrat vreo zece, stau acasa cu mamele”, a spus administratorul Gradinitei Prichindel, Lenuta Grigore. Concediul de crestere a copilului este de doi ani, iar golul apare intre 2 si 3 ani.