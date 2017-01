Actualitate 150 de lucrători și 14 „sărărițe”, gata de intervenție în Municipiul Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Având în vedere avertizarea COD GALBEN de ninsori emisă de Administrația Națională de Meteorologie și valabilă pentru perioada 5 ianuarie (ora 22.00) – 6 ianuarie (ora 20.00), primarul Bacaului, Cosmin Necula, a facut următoarele precizări: 1. La nivelul Municipiului Bacău, dispozitivul de intervenție numără 150 de lucrători. Aceștia sunt pregătiți să asigure deszăpezirea principalelor artere ale orașului. Efectivul va fi suplimentat în cazul căderii unor precipitații peste valorile comunicate de ANM; 2. Un număr de 14 „sărărițe” (vehicule de deszăpezit și împrăștiat material antiderapant) sunt pregătite de intervenție în regim de urgență. Vehiculele vor acționa la degajarea principalelor artere rutiere din oraș; 3. Municipiul Bacău a contractat servicii de deszăpezire pentru TOATE cele 6 loturi în care a fost împărțit orașul. Agenții economici sunt pregătiți de intervenție în conformitate cu prevederile contractuale; 4. La Centrul de cazare temporară deținut de Municipiul Bacău pe Calea Moldovei nr. 96 – 98 sunt pregătite până la 40 de locuri de cazare pentru persoanele sinistrate; 5. Cetățenii au la dispoziție numărul de telefon 0234/984 pentru eventuale sesizări și/sau reclamații. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.