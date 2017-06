Actualitate 124 de ani de lectură publică în Bacău de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău susţine „bucuria de a citi” şi face totul ca utilizatorii săi să se simtă „acasă” la bibliotecă, devenind o adevărată poartă spre cunoaştere. Înfiinţată pe 27 iunie 1893, prima bibliotecă publică din Bacău avea un fond de carte de 2000 de volume, donate de membrii Consiliului de Administraţie, dintre care 948 au fost contribuţia primarului oraşului Gheorghe Sturdza, fiul beizadelei Costache Sturdza şi nepot al domnitorului Ioniţă Sandu Sturdza, cu o condiţie: biblioteca să poarte numele „Beizadea C. Sturdza”. În acelaşi cadru, invitaţii, dar şi copiii veniţi la sala de lectură au avut ocazia să vizioneze filmul documentar „Bacăul de altădată”, realizat de cunoscutul cineast băcăuan Vladimir Lucaveschi, o istorie în imagini a oraşului nostru de acum 50 de ani”. De asemenea cei care trec pragul bibliotecii pentru copii, din clădirea Muzeului de Istorie (mutată aici în anul 2011) au la dispoziţie şi o expoziţie de carte, cu volume semnate de scriitori, foşti bibliotecari ai prestigioasei instituţii de cultură, printre care Marilena Donea, Viorel Savin, Ioan Enache, Atena-Maria Zară, Corneliu Groapă, Eugen Şendrea, Violeta Savu, Marieta Rădoi Mihăiţă, cărţi în care cititorii desoperă informaţii interesante despre bibliotecă, viaţa culturală a oraşului, locuri cu rezonanţă în istoria de sute de ani a localităţii. „Secţia pentru Copii a Bibliotecii Judeţene deţine peste 80.000 de volume, care pot fi împrumutate sau citite la sală, de copii şi elevi până la clasa a IX-a, carte electronică, la care se adaugă peste 20.000 de volume şi albume din domeniul artei”, a spus Iulia Leteanu, şef Birou Carte pentru Copii şi Artă, mărturisind, totodată, dorinţa celor care lucrează aici, dar şi a cititorilor fideli, ca, în viitor, copiii să poată beneficia de un spaţiu adecvat acestei activităţi. „S-au împlinit aşadar 124 de ani de când în Bacău funcţionează o bibliotecă publică, eveniment inclus anul acesta în cadrul proiectului educaţional «Lectura, prioritate a existenţei», la care am invitat, de această dată, elevi şi cadre didactice de la Colegiul Tehnic «Dumitru Mangeron». Cu această ocazie am prezentat istoria interesantă a acestei instituţii, evoluţia ei în timp, extraordinarul patrimoniu de care dispune, dar s-a vorbit şi despre foştii bibliotecari, personalităţi remarcante ale culturii noastre.”

