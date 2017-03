Actualitate 12 copii de la Școala Mihai Drăgan din Bacău au readus, prin muzică, Primăvara de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O poveste despre regăsirea Primăverii (care nu mai vrea să vină, îmbufnată fiind din cauza copiilor care aleg tot mai mult joaca pe tablete, decât în natură, dar care, cu ajutorul inclusiv al NASA, se lasă înduplecată în cele din urmă) a fost depănată prin cântec, duminică, 12 martie, la Villa Botghese din Bacău, de un grup muzical de 12 copii de la Școala ”Mihai Drăgan”, coordonat de profesorul Mugurel Neuman. Povestea – ”O fantezie muzical-literară în căutarea Primăverii -, însemnând 25 de cântece – compoziții proprii ale profesorului Neuman, dar și adaptări după șlagăre din repertoriul național și internațional, se dorește a fi totodată, un omagiu adus mamelor și bunicilor, fiecare dintre cele din urmă, prezente la activitatea sus-amintită, primind în dar un CD audio cu toate piesele lucrate și interpretate de copiii/nepoții lor. Evenimentul a marcat, practic, o nouă etapă în cadrul proiectului ”Școala și Biserica, inima cartierului”, inițiat de Parohia Sfinții Trei Ierarhi din Bacău în parteneriat cu Școala ”Mihai Drăgan” (coordonator prof. de religie Mirela Cârlan) proiect care, din vara lui 2017, se dorește a fi implementat nu doar prin activități derulate în timpul anului școlar, ci și în vacanța de vară, prin inaugurarea unei Școli de Vară. ”Repetițiile – chitară și canto – le facem în Biserică, benevol, intenția noastră, a celor implicați în proiect fiind deschiderea din acest an și a unei Școli de Vară unde copiii să poate derula activități frumoase și utile pe timpul vacanțelor. Copiii sunt foarte buni, talentați, muncitori și ar fi păcat să nu-și fructifice talentele”, a spus prof. Neuman. 0 SHARES Share Tweet

