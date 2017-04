Magazin 110 ani de la primul zbor al Fraților Wright de Deșteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Anul 1903 avea să intre în istorie ca anul inventării avionului. Pe 17 decembrie 1903 ,acum exact 110 ani, aeronava fraților Wright se înălța de la sol în jurul orei 10:35 (am) efectuând primul zbor autopropulsat cu durata de 12 secunde. În sinea lui, omul a visat mereu să zboare încă din cele mai vechi timpuri. În mitologia greacă întâlnim mitul lui Icar. Legenda spune că Icar a vrut să evadeze din labirintul de pe insula Creta, cu ajutorul unor aripi confecționate de către tatăl său, Dedal. El și-a luat zborul și s-a înălțat aproape de soare, uitând că are aripile lipite cu ceară. Succesul a durat câteva clipe, dezlipirea aripilor determinând căderea lui în mare și sfârșitul unui început promițător. Considerat – câteva mii de ani – un vis nerealizabil, zborul i-a pasionat pe oameni și i-a făcut să născocească nu doar legende ,astfel au luat naștere cele mai ciudate mașinării cu care să încerce să se ridice in văzduh. În perioada Renașterii, celebrul Leonardo da Vinci s-a gândit, pe lângă alte mașinării fantastice, la un aparat cu care omul să poată zbura. Studiind cu atenție zborul păsărilor, el a proiectat un aparat numit ortopter. Aripile acestuia ar fi trebuit să fie mișcate în același timp de mâinile și picioarele unui om, lucru de fapt imposibil. Planurile lui da Vinci au căzut apoi in uitare pentru multă vreme. Mai târziu, în secolul al XVII-lea, preotul italian Francesco da Lana imaginează la rândul său o corabie zburătoare, care ar fi trebuit să se poată ridica în aer cu ajutorul a patru globuri din metal, golite de aer. Acest proiect fantezist a rămas și el nerealizat. Totuși, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, omul a reusit să urce spre cer cu ajutorul balonului umplut cu aer cald. În secolul următor sunt construite primele planoare de către Otto Lilienthal, care a și murit intr-o astfel de încercare de a cuceri văzduhul. Frații Wright au admirat realizările lui Otto Lilienthal fiind șocați profund de accidentul aviatic care i-a provocat moartea. De aceea au hotărât să studieze locul prăbușirii lui , să determine cauza accidentului și să reconstruiască planorul lui Lilienthal. În anul 1889 frații Wright încep construirea primului avion nemotorizat, un planor cu aripi duble. Din studiul tabelelor lui Lilienthal stabilesc că fusese o greseala de proiectare a aeronavei cauza accidentului.

În vara anului 1901, cu un planor îmbunătățit și cu pilot, reușesc să zboare 100 de metri cu o viteză de 35 de kilometri pe oră. În timpul acestor zboruri experimentale reușesc pentru prima oară să descrie în timpul zborului o curbă. Perfecționând în continuare tehnica zborului, în anul 1902 au reușit să parcurgă o distanța de 622,5 metri. La data de 23 mai 1903 hotărăsc montarea în planor a unui motor. Au apelat la abilitatile de constructor de masini ale lui Charles E. Taylor pentru contruirea motorului. Vineri, 17 decembrie 1903 Orville Wright devine primul om din lume care a zburat cu o aeronavă autopropulsată. Zborul a durat 12 secunde și a fost imortalizat pe un aparat foto comandat special de Orville. Wilbur a făcut al doilea zbor, care a durat cu o secundă mai puțin decât primul. Orville a făcut al treilea zbor, acoperind 60 metri în 15 secunde. La prânz, Wilbur a făcut al patrulea zbor în acea zi cu vânt. Avionul a acoperit 255,6 metri în 59 secunde. A aterizat in siguranță, insă o rafală bruscă de vânt a răsturnat avionul, rupându-i aripile și stricându-i motorul. Din acel moment și până astăzi omul a ajuns să traverseze oceane, continente în câteva ore ,a depășit viteza sunetului, mai apoi bariera termică iar în cele din urmă a ajuns in Cosmos. La ora actuala avionul este considerat cel mai sigur mijloc de trasnport. Inventarea avionului a reprezentat ‚,un pas mic pentru om dar un salt uriaș pentru omenire”. Ionut Pricop

elev la Colegiul National Vasile Alecsandri

Bacau 59 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.