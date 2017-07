Actualitate 105 locuințe ANL vor fi repartizate tinerilor băcăuani de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ședința Consiliului Local de astăzi s-a validat lista nominală a celor 105 solicitanți, cu dosare aprobate, care vor primi spre închiriere o locuință ANL (garsoniere și apartamente cu 2 și 3 camere situate pe străzile Narciselor, Făgăraș, Letea, Bucegi și Depoului). În perioada următoare persoanele respective vor trebui să reconfirme dosarele depuse, urmând să semneze contractul de închiriere și să primească locuința repartizată. Cele 105 locuințe au fost predate în ultima perioadă de foștii chiriași sau au fost eliberate ca urmare a acțiunilor de control întreprinse de Compartimentul Fond Locativ al Municipiului Bacău, în colaborare cu Poliția Locală. Persoanele care au fost depistate că nu locuiau la adresele respective sau subînchiriau ilegal au fost somate să elibereze și să predea municipiului locuințele ANL, fiind reziliate contractele acestora. Din toamna anului trecut s-au făcut eforturi pentru a se elibera imobilele ocupate abuziv, astfel încât un număr cât mai mare de persoane aflate pe lista de așteptare să poată beneficia de o locuință. La această dată, un număr total de 155 de dosare sunt eligibile, îndeplinind condițiile legale, pentru acordarea unui imobil ANL. 105 dosare au fost soluționate astăzi, dar în perioada următoare vor continua acțiunile de control în vederea clarificării situației juridice a întregului fond locativ, precum și demersurile pentru repartizarea unor noi locuințe 7 SHARES Share Tweet

