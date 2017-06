Cultura Premieră “Hainele cele noi ale împăratului” la Teatrul Municipal „Bacovia” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Teatrul Municipal „Bacovia” vă propune ultima premieră a stagiunii 2016-2017. Astfel, sunteți invitați duminică 25 iunie, începând cu ora 11.00 la premiera spectacolului “HAINELE CELE NOI ALE ÎMPĂRATULUI”, o dramatizare de Ciprian Huțanu a povestii lui Hans Christian Andersen. DISTRBUȚIE: ANDREEA SANDU, ALINA NEAGU, DENISE ABABEI, LAURENŢIU BUDĂU, TIBERIU GABOR-BITERE, CIPRIAN CÂRSTIUC, MIHĂIȚĂ CORNEA, COSTRAȘ ADRIAN REGIA ARTISTICĂ: Ciprian Huțanu SCENOGRAFIA: Gavril Siriteanu MUZICA: Ciprian Emil Manta SINOPSIS: În regat era mereu mare bucurie. Mereu găseai în acest regat tot felul de străini, care mai de care mai iscusiți. Din păcate, sau din fericire, aceasta nu este o poveste despre acești meșteri iscusiți, ci despre maeștri pungași. Astfel, într-o bună zi, iată că ajunseră în cetate şi doi pungaşi care se dădură drept mari meșteri ţesători şi spuseră că ei pot sa țeasă cea mai frumoasă stofă din întreaga lume. Hainele făcute din acea stofă se făceau nevăzute pentru orice om care nu îşi îndeplinea bine slujba sau care era mărginit la minte. „Astea da haine strașnice!” gândi împăratul. „Cu ele îmi voi cunoaşte mai bine supuşii şi-am să-i pot deosebi pe cei deștepți de cei proști. Da, îmi trebuie numaidecât această stofă magică.” Ce s-a întâmplat mai apoi, vă vor povesti actorii Secției de Animație a TMB, duminică 25 iunie, începând cu ora 11.00 la premiera spectacolului “HAINELE CELE NOI ALE ÎMPĂRATULUI”. Biletele se găsesc la Agenția de Bilete a Teatrului Municipal „Bacovia”, situată în dreapta intrării principale în teatru. Prețuri bilete: Preșcolari, elevi, studenți – 8 lei

Însoțitori preșcolari – 12 lei

Adulți sală – 30 lei

Adulți lojă – 35 lei

Pensionari – 15 lei

Pentru rezervări ANIMAȚIE sunați la nr: 0753090588 – Bebe Păduraru

0753090590 – Nicolae Hamza 5 SHARES Share Tweet

