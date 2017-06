Week-end la piscină, în Comănești

Comăneștenii se vor trata de căldura toridă a acestui week-end la noua piscină construită de primărie în Complexul de Agrement Trotuș, de pe malul râului care străbate orașul. Balonul presostatic care protejează piscina pe vreme rea a fost scos în cursul zilei de joi, 28 iunie, iar noua piscină a rămas sub soare și sub cerul liber.

La piscină sun pregătite 100 de șezlonguri, dar vor mai fi aduse 100. Practic, în Complexul de agrement sun două piscine, una, de dimensiuni reduse, fiind destinată copiilor. Tot acolo mai sunt, însă, și două căzi de jacuzzi. „Mai avem, alături – a precizat Viorel Miron – încă un teren pe care ne pute extinde. De asemenea, vrem să modernizăm și ștrandul vechi, mai mare decât piscina, dar vom mai face și alte investiții în acest domeniu”.

Prețul unui bilet de acces la piscină este de opt și de 15 lei, dar pot fi solicitate și abonamente.

Comănești este un oraș în apropierea munților. Căldurile toride nu sunt obișnuite aici, dar dacă apar disconfortul poate fi alungat fie la Complexul de Agrement, fie chiar pe splendida faleză de doi kilometri construită pe malul Trotușului, în preajma complexului. În complex, amatorii de mișcare au la dispoziție și noua sală de sport, cu teren de handbal și săli pentru gimnastică sau balet.

„Piscina – spune primarul Viorel Miron – a fost construită cu fonduri europene și cu bani din contribuție locală. Nu am putut permite accesul la piscină până acum pentru că nu reușit să angajăm salvamar, deși am scos de trei ori la concurs acest post. Însă am făcut un contract cu o asociație care ne asigură aceste servicii”.