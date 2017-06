Ansamblul monumental „Regina Maria”, din Onești, unde sunt amintiți soldații romăni care au căzut în luptele din Primul Război Mondial, a fost vandalizat în cursul zilei de ieri, informează primarul orașului Nicolae Gnatiuc, pe contul său de facebook. Coroanele depuse cu ocazia Zilei Eroilor, de Înălțare au fost incendiate de persoane rămase, deocamdată, necunoscute. „Fac un apel la toți cei care au detalii despre autorii acestui act de vandalism, sa le ofere organelor de ordine, pentru ca aceștia să fie prinși și deferiți justiției.

Personal, mă voi asigura că în cel mai scurt timp monumentul va fi readus la starea inițială, iar în Consiliul Local voi promova un proiect de monitorizare video a cât mai multor zone din Onești, deoarece oneştenii merită un oraș curat, prosper și fără acte de vandalism.” – a scris primartul Gnatiuc pe contul său de socializare. Ieri s-au împlinit 97 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, care consfințea unirea Transilvaniei cu România. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.