Finală Viitorul Curița- Voința Gârleni

Finala din acest an a Cupei României „Urban Building", faza județeană le va aduce față în față pe Viitorul Curița și Voința Gârleni, care se vor înfrunta pentru trofeu miercuri, 21 iunie, de la ora 17.30, la Letea-Veche. Noul sponsor principal al competiției, Urban Building, care a încheiat săptămâna aceasta un parteneriat cu AJF Bacău, va oferi premii finalistelor. În semifinalele disputate miercuri, Viitorul Curița s-a impus cu 1-0 pe terenul dărmăneștenilor de la UZU, în timp ce Voința Gârleni a avut câștig de cauză cu 2-1 în fieful CSȘM-ului Bacău. În altă ordine de idei, sâmbătă, 17 iunie, campioana județului Bacău, Viitorul Curița va susține, în deplasare, prima manșă a barajului pentru promovare în C cu reprezentanta Botoșaniului, Sănătatea Darabani. Returul „barajului" dintre Curița și Sănătatea Darabani va avea loc pe 24 iunie, de la ora 17.30, pe stadionul „CSM" din Onești.

