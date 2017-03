Educatie 100 de zile de școală! de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii Clasei Pregătitoare B, „Bufnițele Istețe” Step By Step, de la Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău, îndrumați de profesoarele pentru învățământul primar Carmen-Elena Butnaru şi Alina-Cristina Solomon, au sărbătorit cu entuziasm și voie bună, împlinirea celor 100 de zile de şcoală! Activitatea, derulatâ în urmă cu câteva zile și care s-a bucurat de prezența emoționantă a părinților, bunicilor şi directoarei unității de învățământ, prof. Camelia Stamate, a debutat cu un Carnaval de poveste, unde copiii au interpretat roluri de prinți şi prințese, varii personaje din basmele renumite şi au cântat cu bucurie mirifica lume a poveştilor. Sărbătoarea a continuat cu prezentarea de către fiecare copil a propriei colecții realizată din o sută de obiecte. Fiecare colecție a avut o poveste inedită în care s-au îmbinat armonios pasiunile copiilor cu îndemânarea acestora. Colecțiile de nasturi, fotografii, lego, mașinuțe, radiere, momeli, abțibilduri, soldaței, ş.a., toate au demonstrat talentul copiilor, care, susținuți de părinți, au marcat cu mândrie primele 100 de zile din viața de şcolar. 66 SHARES Share Tweet

