Din toamnă, micii fermieri din județ care cresc între 3 și 9 vaci de lapte pot primi sprijin de la stat, denumit ajutor de adaptare excepțional. Pentru a beneficia de această subvenție, crescătorii de animale trebuia ca, până la 7 iulie, să depună, cereri de finanțare la APIA Bacău. Potrivit reprezentanților instituţiei, au făcut acest demres în termenul legal doar 14 mici fermieri, solicitând sprijin pentru 82 de vaci cu lapte. „Plățile pentru ajutoarele excepționale destinate producătorilor de lapte vor demara după ce APIA va stabili cuantumul pe cap de animal și au ca termen-limită data de 30 septembrie 2017. Ajutorul financiar va ajunge la producătorii de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II) și intreprinderi familiale (IF)", a precizat Brîndușa Rădulea, reprezentanta APIA Bacău. Suma alocată pentru acest tip de ajutor excepțional este de 24.284.644,98 lei, echivalentul a 5.448.041,5 euro. Or, cum, în termenul legal, au fost depuse în toată ţara cereri pentru 54.239 animale, înseamnă că se vor încasa circa 100 de euro pentru fiecare vacă. Pentru a primi acest sprijin de la stat, fermierii trebuia să dețină, fiecare, cel puţin 3 vaci cu lapte și maximum 9, identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) la data depunerii cererii şi să fi livrat/vândut direct cel puţin 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016. Producătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de ajutorul financiar.

