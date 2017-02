Actualitate 100.000 de euro, furați dintr-un apartament din Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 24 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Bacău au reținut un tânăr de 21 ani, din Bacău, care ar fi pătruns, prin utilizarea fără drept a unor chei potrivite, într-un aparatament din Bacău, de unde ar fi sustras suma de 100.000 euro. Polițiștii au fost sesizați, la data de 07 februarie a.c., cu privire la faptul că persoane necunoscute, prin utilizarea fără drept a unor chei potrivite, ar fi pătruns într-un apartament nelocuit, situat în municipiul Bacău, de unde ar fi sustras suma de 100.000 euro. În urma activităților specifice efectuate, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, cu sprijinul polițiștilor Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au reușit identificarea unui tânăr de 21 ani, din Bacău, bănuit de comiterea faptei. La data de 24 februarie a.c., polițiștii de investigații criminale împreună cu polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat o percheziție domiciliară la locuința tânărului în cauză, ocazie cu care a fost descoperită și ridicată suma de 85.050 euro. În cauză s-a dispus reținerea tânărului de 21 ani, pentru 24 ore, urmând a fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propunere de arestare preventivă. 91 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.