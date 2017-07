Cultura Poezii pentru suflete de copii de Ramona Ionescu -

– Mădălina Rotaru și-a scos în lume copiii cu rime – i-a pus în volumul de poezii "În grădina de la moară" și i-a prezentat prietenilor Berăria "Valhalla" n-a fost niciodată mai animată de copii, aglomerația datorându-se lansării volumului de poezii "În grădina de la moară", ce poartă semnătura Mădălinei Rotaru. Pentru ziarista, scriitoarea, mama, soția, fiica, sora, verișoara și visătoarea Mădălina Rotaru volumul de față este a doua apariție editorială după cărticica de debut intitulată "La un pahar de rouă". Evenimentul programat sâmbătă pentru ora 16.30 a adunat mulți prieteni, deopotrivă copii și adulți. Cu toții au răspuns prezent la chemarea Mădălinei, "În grădina de la moară". Pentru cei care încă nu o cunosc pe fata roșcată, sensibilă și cu pistrui, pot afla de aici că Mădă s-a născut pe 30 martie 1979, la Roman, acolo unde, deși nu a locuit niciodată, a copilărit alături de bunici. Din întâmplările petrecute în vacanțe în grădinile și curțile caselor bunicilor crede că vine și inspirația pentru desenele și poeziile de mai târziu. Așa cum aminteam, a debutat în anul 2011 cu volumul de poezii "La un pahar de rouă", iar anul acesta, editura Casa de Pariuri Literare a descoperit-o, a provocat-o și a convins-o să continue aventura scriitoricească. Lansare în lacrimi După o primă repriză de autografe, după ce și-a strâns prietenii aproape și a fost luată la întrebări de buna prietenă Laura Huiban, "s-a rupt filmul". Pe Mădălina au copleșit-o vorbele frumoase și trimiterile la copilărie, la oamenii care i-au marcat existența și care au făcut-o omul din ziua de astăzi. Le-a mulțumit tuturor și i-a asigurat pe cei care i-au fost aproape de toată recunoștința ei. Cu atâția oameni frumoși în jur, lacrimile nu puteau să fie decât de bucurie. Invitații care au dorit să-i adreseze întrebări, au avut posibilitatea să o facă prin intermediul bilețelelor. Acestea vor fi păstrate cu sfințenie într-un borcan al amintirilor, cu mesaj personificat, cadou oferit de Laura Huiban. Dialogul a curs firesc, ca între prieteni, iar curiozitățile publicului au avut legătură cu gâzele Mădălinei, cu grădina de la moară și cu alegerile autoarei în materie de scris. "Eu cred că volumul de față nu este o carte, ci poate fi mai curând o oglindă în care se vede și copilul și adultul.Volumul are 20 de titluri, iar primele 10 poezii pe care le-am parcurs eu sunt scrise cu imaginație și cu umor. Atunci când le citești regăsești bucuria de a fi pe care Mădălina o are. Cartea este o vacanță de vară, o dulceață de zmeură și este un fel de a redeveni copil. Privită din altă perspectivă, această carte este un loc de joacă în care copiii pot lăsa frâu liber imaginației", declară Laura Huiban. Mădălina Rotaru le-a spus celor prezenți că "În grădina de la moară" chiar există și de fiecare dată se regăsește în curțile în care și-a trăit copilăria. Autoarea ne-a amintit, în funcție de vârstă, că fiecare dintre noi avem "o grădină de la moară", un refugiu al sufletului, un loc în care ne trăim nemuririle. "Am ales poezia pentru copii, pentru că așa cum am mai spus, ea este pentru mine vindecare, terapie, iar destinația este … bucurie. Este foarte ciudat ceea ce mi se întâmplă când scriu aceste poezii pentru copii, deși le scriu atunci când am niște apăsări sufletești. După ce le termin de scris sunt epuizată, dar recitindu-le mă învăluie o bucurie extraordinară. De aceea și spun că poeziile sunt copiii mei cu rime", declară Mădălina Rotaru. Pe lângă poezie, Mădă a cochetat și cu teatrul pentru copii. A scris câteva piese de teatru, iar una dintre ele a fost pusă în scenă, la Teatrul Municipal Bacovia. Dealtfel, actorii care-i apreciază talentul i-au fost alături, iar Vali Braniște a recitat una din poezii. Întrebată dacă va scrie și proză sau o carte cu și despre Elisa, fiica ei, Mădă a divulgat o parte din secret și ne-a spus numai nouă, că următoarea carte ce o are în plan se poate numi fie "Camera cu jucării" fie "Cartea Elisei". Cine știe, poate că peste ani, Elisa va fi coautoare la această carte.