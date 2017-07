Dupa finalizarea contestațiilor la examenul de Evaluare Națională, în județul Bacău procentul notelor peste 5 (cinci) a crescut cu două sutimi, de la 76,64% la 76,66%. În total, au participat la acest examen național 4.680 de candidați, iar 3.588 dintre ei au luat note peste 5 (cinci). Mai mult, pe lângă cele 16 note de 10 (zece) obținute înainte de contestații de Delia Balan, de la Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești, Carmen Blănaru, de la Școala Gimnazială Sascut, Diana Botezatu, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești, Raluca Cîrlan-Petcu, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, Ioana Crăciun, Școala Gimnazială „Scarlat Loghin” Dofteana, Ștefania Dorobăț, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, Daria Drăgan, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, Ștefania Enache, Școala Gimnazială nr. 10 Bacău, Andrei Gava, Școala Gimnazială nr. 10 Bacău, Antonia Goriuc, de la Școala Gimnazială „Scarlat Loghin” Dofteana, Ioana Harapu, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești, Carina Ivu, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, Daria Lupașcu, Școala Gimnazială nr. 10 Bacău, Mara Postolache, Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” Bacău, Elena Savin, Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău și Radu Ursache, Școala Gimnazială „Mihai Dragan” Bacău, alți trei absolvenți de gimnaziu s-au înscris pe lista celor cu nota generală maximă pe județul nostru. Este vorba despre: Francesca Rita Cătea, de la Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești, Iulia Matei, de la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești și Laura Diana Butacu, de la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Bacău în total s-au depus 432 de contestații, 230 la Limba și literatura română și 202 la Matematică. Rezultatele şcolilor băcăuane Conform blogului deferlari. ro, până pe 12 iulie, când repartizarea computerizată a absolvenţilor în învăţământul liceal de stat va putea stabili pe baza ultimei medii de admitere fel de fel de topuri şi ierarhii la nivel local, regional şi chiar naţional, un top al rezultatelor obţinute de câteva şcoli din municipiul Bacău la Evaluarea Naţională 2017 arată astfel: Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău (9,38), Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău (9,30), Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău (9,15), Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău (8,72), Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău (8,58), Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Bacău (8,26), Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 8,09, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău (7,99), Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău (7,94), Şcoala Gimnazială „George Bacovia” Bacău (7,92), Şcoala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău (7,91), Şcoala Gimnazială „Dr. Alexandru Şafran” Bacău (7,90), Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău (7,76), Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău (7,58) și Şcoala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău (7,40). Mediile au fost obţinute prin prelucrarea notelor publicate pe portalul evaluare.edu.ro, ca medie aritmetică a tuturor mediilor obținute de candidații înscriși și participanți. Urmează repartizarea computerizată, pe 12 iulie Media generală obținută la Evaluarea Națională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Anul acesta, media de admitere în liceu este media ponderată între media generală la Evaluarea Națională (reprezentând 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%). Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017 – 2018, admiterea în liceu se face în continuare prin repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a, în funcție de media de admitere și de opțiunile înscrise în fișa de admitere. Repartizarea se face într-o singură etapă pe 12 iulie. Candidaţii care au participat şi au rămas nerepartizaţi în urma primei etape vor fi repartizaţi de către comisiile de admitere judeţene pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale (a doua etapă), de pe 24 iulie. Inspectoratul Școlar Județean Bacău a publicat și ierarhia județeană a candidaților la un loc în liceu, pentru cei 4.679 de absolvenți de gimnaziu (unde sunt 7 candidați cu medie generală 10). 21 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.