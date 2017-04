Justitie 10 ani s-au bâlbâit, până s-au prescris faptele de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cât de uşor este să înşeli o bancă explicam într-un material anterior. Ei bine, la fel de uşor este să scapi de răspunderea penală, mai ales atunci când parcă nimeni nu are niciun interes ca astfel de fapte să fie pedepsite. În toamna lui 2016, Judecătoria Bacău a dispus încetarea procesului penal deschis împotriva inculpatului S.D., cercetat pentru înşelăciune şi uz de fals, dar a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă formulată de KRUK România SRL, astfel încât paguba să poată fi recuperată în cadrul unui alt proces. Inculpatul a scăpat de răspunderea penală motivat de faptul că ar fi intervenit prescripţia. Din dosar reiese că bărbatul a fost trimis în judecată pentru fapte săvârşite în 2006!, când ar fi obţinut de la societatea bancară Citybank Bacău un credit de 7.400 lei, în baza unei adeverinţe de venit şi a unei copii după carnetul de muncă falsificate. Plângerea penală a băncii păgubite, după cum rezultă din documentele Parchetului Judecătoriei Bacău, a fost înregistrată în 2013, în condiţiile în care, chiar banca precizează, inculpatul a achitat doar 4 din cele 60 de rate aferente creditului acordat, înregistrând astfel un debit în valoare de 9.255,78 lei. Trebuie menţionat că informaţii legate de calitatea de salariat a unei persoane sunt comunicate de ITM în cel mult o lună. ITM Bacău a comunicat, ce-i drept, că inculpatul nu figurează în evidenţe cu contract individual de muncă, dar de-abia în 2014, după ce s-a făcut plângere în acest sens. Deşi principala dovadă a înşelăciunii şi falsului exista, trimiterea în judecată este dispusă în toamna lui 2015. Un an a durat procesul, pentru ca, în final, Judecătoria Bacău să constate că faptele s-au prescris. Parchetul a contestat decizia, apreciind că este nelegală soluţia de încetare a procesului penal. Câteva luni mai târziu, Curtea de Apel a constatat că prima instanţă a stabilit, în mod greşit, termenul de prescripţie. Dar… dispune din nou încetarea procesului penal, motivat tot de prescripţie: „Cu toate acestea, în pofida faptului că, la momentul pronunţării sentinţei apelate, termenul de prescripţie specială de 10 ani nu se împlinise, în raport de data de 22.11.2006 când inculpatul a săvârşit faptele supuse judecăţii, Curtea constată că termenul de prescripţie specială amintit s-a împlinit între timp. În consecinţă, constatând împlinirea termenului de prescripţie specială a răspunderii penale în ceea ce priveşte infracţiunile de înşelăciune şi uz de fals, reţinute în sarcina inculpatului S.D., va menţine soluţia de încetare a procesului penal pronunţată de instanţa de fond.” 0 SHARES Share Tweet

