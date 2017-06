Top Story 10.000 de pelerini la Ghimeș de Razvan Bibire -

Peste 10.000 de persoane au sosit, duminică, la Ghimeș, în județul Bacău, la tradiționala, de acum, manifestare anuală care se constituie în punctul final al pelerinajului organizat la Șumuleu Ciuc, în fiecare an. Catolici sărbătoresc confruntarea de la 1567 dintre secui și armata principelui Transilvaniei, Ioan Sigismund, care a încercat să le impună religia unitariana. Secuii au ieșit victorioși și, în memoria acestui eveniment, în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii vin în pelerinaj la biserica Sfintei Fecioare Maria din Șumuleu Ciuc iar a doua zi, merg la Ghimes, în județul Bacău. Ghimeșul a fost, cândva, punctul de graniță între Transilvania și Moldova, apoi, între Austro-Ungaria și România. Mulți maghiari vin în fiecare an pentru a se reculege la fosta graniță a Imperiului, în anii din urmă nelipsind provocările de tip naționalist. Steaguri și hărți ale „Ungariei Mari”, drapele ale Ținutului Secuiesc, inscripții și strigăte care fac referire la „Trianon” au fost din belșug anul acesta. Mulțimea a fost, însă, calmă, în general, prezența la vedere a forțelor de ordine (polițiști și jandarmi, circa 200) contribuind din plin la aceasta. Pelerinii au venit cu peste 1.300 de mijloace auto (autoturisme, autobuze, motociclete)dar și cu un tren format din 16 vagoane al Căilor Ferate Maghiare. Dealtfel, întreg evenimentul este concentrat pe sosirea trenului cu pelerini maghiari-circa 1.200 de persoane. Punerea în scenă se face din timp: în Gara Ghimes este amplasată o instalație de sonorizare, sunt aduși câțiva ceangăi în costume populare cu instrumente tradiționale iar pelerini din Harghita și Covasna joacă rolul populației locale care întâmpina cu chiote de bucurie și steaguri ungurești vizitatorii maghiari. Anul acesta s-a strigat din belșug „Ungaria! Ungaria!” dar și ceva legat de Trianon, presupun că nu de bine. În gară se află și singurele steaguri românești din localitate. Asta dacă facem abstracție de cei câțiva jandarmi care și-au înlocuit șnurul fluierelor de la gât cu o panglică tricoloră. După momentul festiv de întâmpinare a pelerinilor din Ungaria, lumea coboară din tren și se îndreaptă, pe jos, într-un drum de circa 40 de minute, către fosta graniță. Aici e organizat un soi de iarmaroc cu tot felul de lucruri de cumpărat și de mâncat. Cine vrea, merge pe deal, la biserică, unde se ține slujba de Rusalii. Alții pot urca pe celălalt deal, la ruinele fostului punct vamal cunoscut sub numele de „Cetatea Rakoczy” sau la cantonul de cale ferată. De fapt, fostul canton de cale ferată, cel mai estic al căilor ferate austro-ungare, care a fost dezafectat și cumpărat de un cetățean care l-a amenajat ca muzeu. Unde sunt localnicii în toată povestea asta? Ei, bine, localnicii fac bani. Cel puțin cei care știu maghiara. Se fac bani din cazare, mâncare, băuturi răcoritoare, amintiri din Ghimes, kurtos, miere de albine și așa mai departe. În încheiere să precizăm un singur lucru: anul trecut au lipsit referirile la Tratatul de la Trianon și haile cu „Ungaria Mare”. Anul acesta au revenit.

