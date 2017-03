Educatie Ziua Francofoniei, ediția a XVII-a, sărbătorită la Facultatea de Litere de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe 9 martie 2017, Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Departamentul de Limbi şi literaturi străine, subcolectivul de cadre didactice de limba franceză a sărbătorit a XVII-a ediție a Zilei Francofoniei. Au fost organizate concursuri de traducere, creaţie, afișe, toate sub semnul celebrării limbii lui Molière. Trupa de teatru DE QUOI S’AGIT-IL? a pus în scenă o versiune în limba franceză a piesei de teatru „Moş Ion Roată şi Unirea”, sub coordonarea Conf.univ. dr. Emilia Munteanu. Printre câştigătorii concursului de traduceri se regăsesc studenţii, coordonaţi de Lect. univ. dr. Raluca Bălăiţă: Premiul I – Andreea Hagimă FR, anul III şi Bianca Stoian EF, anul III EF; Premiul III – Parascovia Neaga, EF anul III. La concursul de afişe au obţinut premii următorii studenţi, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, coordonaţi de Lect. univ. dr. Maricela Strungariu: Andreea Antal, Cristina Paşcanu (FR, anul I), Dorina Pintilie, Alina Sofrone (EF, anul II), Mădălina Chelaru, Mihaela Florean, Alexandra Chelmuş, Raluca Bălţatu (EF, anul I), Alina Cociş, Georgiana-Cristina Tudor, Carolina Busuioc, Daniela Cristea (FR, anul II), Denisia Prisecaru, Anca Mihalcea, Sorin Cernat, Maria Pâncescu (FR, anul I), Victoria Gulica, Alina Cernacovschi, Viorica Barbaras, Maria Botezatu, Marina Chistol, Anişoara Cimpoeşu (EF, anul I). Printre premianţi s-au regăsit şi elevii : Paula Bardaşu, Nicoleta Popescu, Vlad Sârbei, Laura Pauleţ, Alina Bălan, Andreea Duţu, Emanuela Bordeanu de Colegiul Naţional ,,N.V. Karpen”, coordonator prof. Simona Balint; Sabina Răchiteanu, Karina Helciug, Cezara Paşcan, Irina Dîrţu de la Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri”, coordonator prof. Georgeta Marinescu. Cei mai inspiraţi studenţi, coordonaţi de Conf. univ. dr. Simina Mastacan, au obţinut premii la concursul de creaţie, intitulat sugestiv Les 10 mots de la francophonie: Premiul I- Neaga Parascovia, EF, anul III ; Premiul II – Stoian Bianca, EF, anul III ; Premiul III – Hagimă Andreea, FR, anul III ; Menţiuni – Avramiea Emilia, TI, anul III, Chiţu Andreea-Larisa, EF, anul III, alături de elevii premiaţi de la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău: Premiul I – Cârlan Ioana, Premiul II – Buzenchi Andreea-Mădălina şi Premiul III – Lazăr Mihnea-Ştefan. Născute odată cu noul mileniu, manifestările științifice dedicate culturii francofone și limbii franceze au devenit deja o tradiție care îi reunește, an de an, pe studenții, universitarii, elevii şi profesorii, precum și, în general, pe francofilii băcăuani. 0 SHARES Share Tweet

