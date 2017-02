Vrei sa economisesti? Ce zici de 4,5% castig?

Banca Comerciala Carpatica a lansat o noua oferta pentru depozitele in lei garantand un castig de pana la 4,50% pentru depozitele in lei la 24 de luni si ZERO comisioane la administrarea depozitului sau retragerea banilor din depozit in ziua scadentei.

Este una dintre cele mai bune oferte din piata pentru cei care aleg sa economiseasca, ce ofera un randament foarte bun si siguranta unui depozit bancar. De exemplu, la 50.000 de lei economisiti pe 2 ani, castigul efectiv (net) ajunge la 1.890 de lei, dupa scaderea impozitului pe dobanda.

Daca va intrebati cat puteti castiga, va prezentam mai jos o serie de exemple de calcul pentru castigul obtinut la depozitul oferit de Banca Comerciala Carpatică:

* Impozitul pe dobanda este calculat conform legislatiei in vigoare (16%)

Oferta completa de depozite cuprinde depozite la termen cu dobanda fixa, depozite flexibile (care permit depuneri ulterior constituirii), depozite dedicate pensionarilor, cu termene variate (de la 1 luna la 24 de luni) si diverse valute, garantate prin Fondul de Garantare al Depozitelor Bancare.

In plus, castigul din dobanzi poate fi suplimentat pana la 31 martie 2017 pentru ca orice depozit constituit pe 1 luna aduce sansa castigarii unui premiu constand intr-o tableta pe zi.

Oferta completa a solutiilor de economisire ale Bancii Comerciale Carpatica poate fi consultata chiar aici

: https://www.carpatica.ro/clienti/persoane-fizice/#depozite