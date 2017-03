Actualitate Un pic de circ în Comitetul de Dialog pentru Vârstnici de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Asistența medicală a persoanelor vârstnice, asigurarea medicamentelor și a dispozitivelor a fost tema Comitetului de dialog civic pentru problemele vârstnicilor, care s-a întrunit, marți, în sala mică a Prefecturii Bacău. Alături de președinții organizațiilor de pensionari, la întâlnire au participat reprezentanții mai multor instituții și subprefectul de Bacău, Sorin Ailenei. Dan Stoica, director relații contractuale la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) a prezentat situația serviciilor oferite vârstnicilor. El a vorbit, între altele, despre modul în care sunt compensate medicamentele, dar și care a fost evoluția sumelor suportate de CJAS. „Piața fiind liberă, suma a scăzut motivat și de faptul că politica a fost de scădere a prețurilor pentru a duce banii spre alte domenii, cum ar fi analizele medicale, unde sunt liste de așteptare”, a declarat Dan Stoica. La decontarea dispozitivelor medicale, unde ponderea pensionarilor e foarte mare, „nu sunt probleme, lista de așteptare fiind de maximum 60 de zile.” S-a vorbit și despre îngrijirile la domiciliu, domeniu în care, crede el, suma se va dubla din aprilie. Costachi Mocanu, președintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice, a amintit că pensiile sunt mici, că sunt probleme la Oncologie și că s-a stricat RMN-ul. „Guvernul acesta vrea să facă opt spitale regionale, dar hai să terminăm întâi Spitalul Municipal, a cerut el. Mă mai deranjează și schimbarea cardului, pe care se vor cheltui o mulțime de bani!” Dan Stoica a explicat acest card va fi integrat în cardul comun european, iar asta „nu s-a hotărât ieri”, ci în 2009. Sorin Ailenei: „Suspend ședința” Subprefectul Sorin Ailenei a deschis subiectul „pilonului II”, care va intra în funcțiune în 2030, moment în care pensionarii de la acea dată vor trebui să-și caute un asigurator. Ideea e că „pensionarii vor rămâne descoperiți după 2030”, a precizat el. „Noi trăim acum! Dacă vreți să scăpați de noi, hai să găsim o soluție”, a izbucnit Mihai Enache, președintele UGPR (Uniunea Generală a Pensionarilor din România) – Filiala Bacău, după care a acuzat că nimeni nu ajută UGPR cu nimic, că organizează cu mare dificultate activități, un ansamblu, excursii etc. Sorin Ailenei l-a rugat să revină la tema ședinței, asistența medicală, și să amâne pentru „Diverse” aceste subiecte. Mihai Enache nu s-a lăsat, iar subprefectul s-a ridicat anunțând că suspendă ședința, moment în care Mihai Enache a rostit cuvintele magice: „În ce privește serviciile de îngrijire la domiciliu…” „Ei, așa da”, a spus subprefectul și s-a întors la prezidiu. „Noi nu suntem o organizație de interes public, suntem de interes privat și nu putem să organizăm activități de asistență la domiciliu”, a afirmat Mihai Enache, nemulțumit. Care ar fi soluția? Să facă o altă organizație, care să se acrediteze pe acest tip de servicii, i-a explicat subprefectul. Cum discuția a revenit la sustenabilitatea sistemului de sănătate și numărul mare de pensionari, peste 5 milioane, Mihai Enache a declarat: „Eu vreau să contribui la asigurările de sănătate, îmi pare rău că nu plătesc. Dacă nu plătesc, ce pretenții pot să am?” 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.