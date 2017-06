Un licean onestean a fost Ministrul Cercetării și Inovării pentru o zi

O noutate din domeniul învățământului bucură pe slujitorii acestuia din municipiul Onești, fiind vorba despre “o propulsare” deosebită. Elevul Adrian Lăzărescu (din clasă a XI a a Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi”), a fost Ministrul Cercetării și Inovării pentru o zi, la Palatul Victoria din București, unde își are sediul Guvernul României.

“Experienta aceasta, de a fi în calitate de ministru o zi la Ministerul Cercetării și Inovării a fost una foarte captivantă. În cadrul acestei zile am avut ocazia să văd cum funcționează un minister și care sunt mecanismele prin care își desfășoară activitatea. Totodată, am abordat discuții relevante în raport cu educația, analizând relația cu mediul academic și de cercetare. De asemenea, am pus în discuție și proiectul Ministerului Cercetării și Inovării prin care sunt sprijiniți elevii premianți la olimpiadele naționale și internaționale să rămână în România, prin acordarea către aceștia a Grantului ‘Regele Carol I’. Acest proiect este o prioritate pe agenda Ministerului Cercetării și Inovarii”.

Adrian Lazarescu a mai menționat că “la întâlnirea cu Șerban Valică, Ministrul Cercetării și Inovării, au fost prezentate că obiective generale sprijinirea cercetării științifice și a mediului academic și dezvoltarea relației dintre mediul economic și cercetare.

Este de remarcat faptul că tânărul licean Adrian Lăzărescu ( în foto) este președinte al Consiliului Județean al Elevilor Bacău dar și un pasionat al chimiei și istoriei, el participând la numeroase concursuri școlare naționale, la care a cucerit multe premii. În acest an școlar el s-a calificat pentru al doilea an consecutiv la Olimpiadă Națională de Istorie dar și la Etapă Națională a Concursului de Chimie “Petru Poni”.

Ceea ce înseamnă “sa fii Ministrul Cercetării și Inovării pentru o zi” au mai văzut elevi din București, Albă, Argeș, Brașov, Buzău, Călărași, Iași, Maramureș, Prahova, Sibiu și Vrancea, care au participat și la deschiderea ședinței Guvernului României.