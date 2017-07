La prima sa ediție cu caracter internațional, Trofeul Simba Invest la tenis rezervat veteranilor s-a dovedit o reușită. Cei 43 de participanți au făcut o bună propagandă tenisului, meciurile desfășurate timp de trei zile pe terenurile bazei sportive aparținând SCM Bacău fiind apreciate de asistență. Câștigătorii au primit câte 40 de puncte, finaliștii câte 20, în timp ce jucătorii de pe locul trei au contabilizat câte 10 puncte în clasamentele internaționale de profil. „Este un început, iar feedback-ul s-a dovedit pozitiv, ceea ce ne dă încredere pentru edițiile viitoare. Vom face o cerere către ITF ca, din 2018, turneul să devină de gradul 4”, a declarat sponsorul turneului, Cristinel Lungu, care a figurat și în calitate de participant la +45 de ani, categorie de vârstă la care a ocupat poziția a treia a podiumului de premiere. „Într-adevăr, turneul, care s-a ridicat acum la un alt standard, a fost de un bun nivel tenisistic și organizatoric, lucru care nu poate decât să ne bucure. Concret, Bacăul figurează în calendarul internațional cu două turnee, Trofeului Municipiului alăturându-i-se Trofeul Simba Invest”, a subliniat directorul de concurs Mihai Ciuntea. Câștigătorii Trofeului Simba Invest: +35 ani: 1) Florin Popovici Dumbravă (Select Suceava), 2) Vasile George (Bacău).

+40 ani: 1) Eugen Lupeș (Bacău), 2) Laszlo Balint.

+45 ani: 1) Sorin Donescu (Altius București), 2) Mihai Nistorică (Inter Botoșani), 3) Cristinel Lungu (Bacău).

+50 ani: 1) Roland Șorodoc (TC Onești), 2) Ovidiu Petrescu (Altius București).

+55 ani: 1) Daniel Bucătaru (TC Livone), 2) Dumitru Coman (Brașov).

+60 ani: 1) MIhai Geantă (TC Slobozia), 2) Vasile Pavel (Unirea Focșani).

+65 ani: 1) Valeriu Ilie (Venus Brăila), 2) Vasile Vespan (București).

Senioare: 1) Simona Jukes (Altius București), 2) Clementina Huțu (Bacău), 3) Janeta Vespan (București).

Dublu mixt: 1) Ion Chirvăsuță/ Clementina Huțu, 2) Simona Jukes/ Gelu Gheți.

Dublu +35 ani: 1) Sorin Donescu/ Stelian Constantin, 2) Eugen Lupeș/ Vasile George.

Dublu +50 ani: 1) Ovidiu Petrescu/ Adrian Niculescu, 2) Daniel Bucătaru/ Adrian Niculescu, 2) Dumitru Coman/ Roland Șorodoc.

Dublu +55 ani: 1) Daniel Bucătaru/ Adrian Niculescu, 2) Mihai Geantă/ Gelu Gheți.

