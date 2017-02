Politica Senatorul Miron Smarandache: „PSD susţine înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului României a avizat favorabil raportul la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. Potrivit senatorului PSD Bacău Miron Smarandache, membru al comisiei menţionate, actul normativ vine să reglementeze instituirea programului de stimulare a înfiinţării ÎMM-urilor, denumit „Programul Start—up Nation România”. „Legea vizează acordarea unui ajutor în sumă maximă de 200.000 lei-beneficiar, respectiv 100% din valoarea cheltuielilor eligibile acestui demers, unui număr de maxim 10.000 de beneficiari anual. Ceea ce este extrem de important pentru români reprezintă finanţarea acestui program din bugetul statului, respectiv prin fonduri asigurate de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat”, a apreciat senatorul social democrat. Parlamentarul băcăuan a mai subliniat că societăţile ce vor fi înfiinţate în baza acestui program vor trebui să facă dovada angajării cu contract de muncă a minimum doi salariaţi, precum şi menţinerea acestora încă cel puţin trei ani după decontarea ajutorului de minimis din partea statului. „Adoptarea acestei legi va stimula cadrul general de înfiinţare de noi afaceri, o necesitate stringentă în România, atât pentru revigorarea economică, cât şi pentru creşterea numărului locurilor de muncă. PSD dovedeşte încă o dată că a meritat încrederea românilor şi se ţine de cuvânt în asumarea angajamentelor luate. În perioada următoare, Guvernul va implementa şi alte măsuri concrete privind îmbunătăţirea realităţii economice prezente, şi implicit a nivelului de trai al populaţiei, prin politici publice menite să reducă şomajul, să acorde noi oportunităţi de angajare şi să dezvolte spiritul antreprenorial al românilor”, a conchis senatorul Miron Smarandache. 0 SHARES Share Tweet

