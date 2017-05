Social Se reiau lucrările de modernizare a reţelelor de termoficare la opt puncte termice de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După aproape două săptămâni în care au avut de suferit din cauza lipsei apei calde, o parte dintre consumatorii Thermoenergy sunt anunţaţi că anul acesta vor mai avea parte de duşuri reci. Motivul este legat de reabilitarea reţelelor de distribuţie secundare din municipiul Bacău. Mai exact, au fost reluate lucrările în cadrul proiectului derulat de Municipiul Bacău prin intermediul Programului Operaţional Sectorial de Mediu – Axa 3, numit “Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”. Aşadar, va fi deranj mare şi anul acesta în cartierele care au blocuri arondate punctelor termice: PT 4, PT9, PT14, PT15, PT17, PT43, PT62 şI PT63. “Lucrările de reabilitare constau în modernizarea completă a reţelelor de încălzire, apă caldă de consum şi recirculare prin înlocuirea sistemului de distribuţie actual cu un sistem de distribuţie realizat din material de ultimă generaţie (conducte preizolate, sistem de detecţie automată a avariilor etc.). Pe perioada execuţiei lucrărilor de retehnologizare va fi necesară sistarea apei calde de consum pentru perioade limitate şi pe tronsoanele unde se execută lucrările”, declară Radu Cristian Palade, director general la Thermoenergy Group SA Bacău. Palade îi asigură pe consumatori că după finalizarea investiţiilor vor beneficia de servicii la standard de calitate net superioare în alimentarea cu energie termică în sistem centralizat. (Ramona Ionescu) 0 SHARES Share Tweet

