Social Se montează „cocoașe" noi în Bacău de Ovidiu Pauliuc - Autoritățile locale au început înlocuirea limitatoarelor de viteză din Bacău, așa-numitele cocoașe, distruse în timpul operațiunilor de deszăpezire din săptămânile trecute. Este vorba despre „cocoașele" de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, la trecerea de pietoni din fața magazinului Luceafărul, de cea de pe strada Vasile Alecsandri, din preajma unităților de învățământ și de cea de pe strada Bucegi. „Înainte de deszăpezire am pus în vedere firmelor care au avut această sarcină să aibă grijă de limitatoare, dar cu toate acestea s-au distrus. Le refacem acum pe cele stricate, iar cheltuielile sunt acoperite din bugetul local", a spus Florin Cobzaru, șef de secție în cadrul Direcției de Drumuri Publice a Primăriei Bacău. Un astfel de limitator costă circa 180 de lei metrul liniar.

