Sport SCM Bacău- Palatul Copiilor, locul 1 pe echipe de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cea de-a 39-a ediție a „Cupei Mărțișorul" la judo, desfășurată duminică, la Sala de Atletism din Bacău a fost dominată de SCM Bacău- Palatul Copiilor. Totalizând cele mai multe locuri 1, gruparea pregătită de profesorii Constantin Manole și Marius Savin a ocupat prima poziție și în ierarhia generală a cluburilor participante. La competiția organizată de DJTS Bacău și AJJ Bacău în parteneriat cu JC Royal, SCM Bacău- Palatul Copiilor a cucerit 20 de medalii. „Ne bucură nespus rezultatele copiilor. Având în vedere că ei sunt crescuți încă de la grădiniță în sala de judo, munca lor este răsplătită pe măsură", au declarat profesorii Manole și Savin. Rezultatele înregistrate de SCM Bacău- PC la „Cupa Mărțișorul": Locul 1: Fabiana Bucătaru- 36 kg, an de naștere 2007, Ioana Cociorbă- 57 kg, 2007, Andra Răileanu- 44 kg, 2006, Tudor Baston- 55 kg, 2006, Lavinia Bălan- 29 kg, 2005, Alexandra Daragiu- 32 kg, 2005, Fabio Prihoancă- 42 kg, 2005. Locul 2: Mircea Savin -24 kg, 2008, Robert Andronic -27 kg, 2006, Rebecca Drobotă -29 kg, 2006, Andrei Rebegea- 55 kg, 2006, Alina Achelăriței -32 kg, 2005, Matei Crișan +73 kg, 2004. Locul 3: Ianis Bostan- 50 kg, 2006, Adrian Matieș- 24 kg, 2008, Andrei Drobotă- 38 kg, 2005, Andrei Toma- 46 kg, 2003, George Poenaru- 42 kg, 2006, Augustin Popovici- 55 kg, 2005, Bogdan Daragiu- 50 kg, 2003. Locul 5: Mario Faraoanu- 30 kg 2007, Dragoș Lamba 34 kg 2006, Cosmin Nacu 50 kg, 2006.

