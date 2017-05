Top Story Salariații de la Finanțe au protestat din cauza proiectului legii salarizării unitare de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ghișeele și birourile Administrației Județene Bacău a Finanțelor Publice au fost închise, luni, 15 mai, timp de o oră și jumătate (între orele 9,30 și 11,00). Salariații instituției au ieșit în fața sediului acesteia în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Ei susțin că proiectul legii duce la tăieri de salarii și cer Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Guvernului „revizuirea grilelor de salarizare din proiect, astfel încât să fie reflectată complexitatea și importanța activității MFP și unităților subordonate (ANAF, direcții generale regionale ale finanțelor publice etc.)”. Protestul salariaților a fost unul spontan. Proteste de acest fel au avut loc în toată țara și s-a apreciat că aproximativ 22.000 de salariați au participat la ele. În București, protestatarii au plecat în marș către Ministerul Finanțelor Publice. Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe (FNSF) avertizează că acțiunile de protest spontane generate de tăierea salariilor se pot întinde pe o perioadă nedeterminată de timp, ceea ce poate duce la blocarea activității de colectare a impozitelor și a activităților de relații cu publicul. 1 of 3 „În loc ca Guvernul României să plătească 35.000 de consultanți fiscali nou angajați, cu salarii de 10.000 de lei, dublu față de un salariat al sistemului MFP, mai bine ar plăti decent cei 25.000 de salariați responsabili cu colectarea veniturilor statului, fiind o investiție mai realistă, corectă și cu efecte în timp, care ar duce la atragerea și păstrarea personalului bine pregătit, care să poată face față noilor cerințe în implementarea politicii fiscale” – spun sindicaliștii. FNSF precizează că salariații din Finanțe nu beneficiază de sporuri, bonusuri sau alte venituri suplimentare, fiind incompatibili cu orice altă funcție care poate aduce venituri suplimentare. 0 SHARES Share Tweet

