S-a deschis magazinul TEZYO, by Otter Distribution, în Arena Mall

TEZYO este un concept de magazin nou, urban și fresh, dezvoltat de OTTER Distribution, care dorește să vină în întâmpinarea publicului tânăr preocupat de a-și pune în evidență propriul stil cu produse și branduri de încălțăminte și marochinărie cu personalitate și atitudine.

Începând de vineri, 9 iunie, magazinul Otter a devenit TEZYO. Acesta este situat la parterul centrului comercial Arena Mall.

Având o colecție multi brand de încălțăminte și genți, TEZYO încurajează libertatea de expresie a fiecărui client. Este un concept nou de magazin, care vine în întâmpinarea publicului cu articole de incălțăminte pentru orice stil, de la cel office, fashion până la cel urban casual, realizate de branduri ce și-au câștigat renumele la nivel internațional pentru că propun un design inedit.

Printre acestea se numără: Otter, Epica, Le Colonel, Clarks, Geox, Le Coq Sportif, Hugo Boss, Calvin Klein, New Balance, Aldo, Converse, Ara, Nike și Camper, The Flexx, Pepe Jeans, Santini, Diesel etc.

Lansarea brandului de magazine TEZYO a avut loc în decembrie 2015, odată cu deschiderea primului magazin în București, iar de atunci, brandul a crescut constant și s-a extins la nivel național cu un număr de 13 magazine în cele mai importante centre comerciale.

Totodată, TEZYO și-a propus să devină consultantul de stil al clienților săi. Printre valorile magazinului se numără calitatea, autenticitatea, stilul în tendințe și confortul.

În colecția TEZYO, clienții noștri vor descoperi fie pantofi eleganți, realizați impecabil, fie pantofi ideali pentru ținutele urbane, fie pantofi casual, ce înglobează tehnologii moderne (design anatomic, tălpi flexibile și ușoare, pernuțe antișoc). Produsele oferite sunt articolele de încălțăminte pentru bărbați și femei, accesorii și marochinarie, dar și încălțăminte pentru copii.

„TEZYO susține stilul autentic și libertatea de exprimare, este un brand despre stilul și alegerile personale ale fiecăruia, exprimarea emoțiilor, despre identificarea cu tine însuți”, susține Mihaela Dumitrescu, director de marketing al grupului OTTER Distribution.

Mai multe detalii despre brand puteți afla pe www.tezyo.ro și pe www.arenamall.ro