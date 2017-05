Referendumul din Slănic Moldova se anunță ca o certitudine

Acțiunea de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum pentru schimbarea primarului din Slănic Moldova, Gheorghe Baciu, se apropie de final. În fapt, numărul minim de semnături de care un grup de oameni de afaceri care au inițiat această acțiune au nevoie este 1.100. El a fost atins, dar inițiatorii vor să ajungă la 1.300 de semnături – echivalentul numărului de slăniceni care acum aproape un an l-au votat pe actualul primar. O solicitare pentru organizarea referendumului și demiterea primarului a și fost depusă la Prefectură – mai spun inițiatorii acțiunii.

Pe această temă și mai ales pe tema motivelor care stau la baza inițiativei strângerii de semnături și organizarea referendumului am stat de vorbă cu nouă dintre întreprinzătorii nemulțumiți de actualul primar. Între ei s-a aflat și fostul primar al orașului Slănic Moldova, Andrei Șerban. „Am decis să intervin motivat de ceea ce se întâmplă în Slănic, pentru că tot ceea ce spune Gheorghe Baciu sunt numai minciuni – spune fostul primar. Prin tot ceea ce face cu echipa lui, care în urmă cu un an se declarau salvatorii Slănicului (deși eu consider că sunt terminatorii orașului și stațiunii), eu nu pot accepta ca oameni de aici să fie mințiți și să fie bătaia de joc a acestui individ”.

Circa 40 de capete de acuzare la adresa edilului

Am căutat, după circa două ore de discuții cu interlocutorii mei, dar și cu primarul Gheorghe Baciu, să „inventariez” pe scurt acuzațiile care se aduc primarului. Numai din aceste discuții au rezultat vreo 40. Dar principalul „of” este că, pentru firmele pe care le patronează sau le administrează, unii întreprinzători nu mai primesc autorizații de funcționare. Primarul motivează că aceste firme au fie datorii la bugetul local, fie nu au în regulă documentele privind proprietatea unor terenuri, a unor construcții. „Noi – spune edilul – avem moștenită o datorie istorică pentru care ne-ar trebui 7,8 bugete anuale din venituri proprii să o acoperim. Ar trebui să stăm aproape opt ani să plătim datoriile lăsate de fosta conducere. Numai Hotelul Perla, de exemplu, are datorii curente de circa 200 de mii de lei. Dar vine din grupul de firme Perla Moldovei, care în total au datorii de 2.470.000 de lei la bugetul local. Majoritatea dintre ele sunt în faliment sau în insolvență și este puțin probabil că vom recupera acești bani”.

Primarul mai spune că a primit și o dispoziție a Curții de Conturi prin care trebuie să-i urmărească pe rău-platnici și să recupereze datoriile. „Și este obligatoriu, dar și moral să facem asta, pentru că este moral să avem grijă ca toți să plătească, nu unii da și alții nu. Numai datoria de la Perla Moldovei reprezintă 8% din bugetul Slănicului” – a precizat Gheorghe Baciu. Primăria – mai spune edilul – are conturile blocate din cauza datoriilor istorice, deci se descurcă greu cu orice activitate.

„Pentru unii mumă, pentru alții ciumă”

Așa se exprimă întreprinzătorii supărați din Slănic Moldova atunci când vorbesc de primar. Ei susțin, cu mâna pe inimă, că nu au datorii la bugetul local, că sunt în regulă cu toate actele, dar cu toate acestea nu mai primesc autorizațiile de funcționare.

Dana Durdunescu este administrator al Hotelului Coroana Moldovei (cotat la patru stele). „Primarul nostru – spune proprietara – se crede un fel de Dumnezeu. Hotelurile nu mai au autorizații de funcționare. Face un abuz. Eu am plătit pe un an taxele cerute și am primit o autorizație de funcționare prelungită pe câteva luni, nu pe un an. Noi suntem doar oameni de afaceri și am venit să ne desfășurăm activitatea, nu să deschidem litigii. Am înființat, însă, Asociația Oamenilor de Afaceri, din care fac parte hotelurile Coroana Moldovei, Perla și Nemira și vom continua lupta și pe această cale”.

Investitorii mai spun că numai unora li se opune vehement primarul, pentru că pentru alții nu procedează așa. „Cu unii e mumă, cu alții ciumă – spune administratorul Restaurantului Cascada, Gabriel Dospinescu, și dă, ca și ceilalți interlocutori, exemplul unor comercianți de la pârtia de schi sau din zona Parcului, pentru care nu au mai fost cerute documente și autorizații. „Pe partea activității noastre de comercianți, am fost avertizați că în această săptămână vom avea control de la Inspectoratul de Stat în Construcții și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (pentru că noi reparăm sediile de la Cascada și Crama Domnească). Am fost amenințați că nu vom mai primi autorizații de funcționare, deși noi suntem singurele restaurante care mai funcționăm în Slănic Moldova, dar pe care primarul dorește să le închidă”.



Simbolurile orașului, motiv de acuzații între părți

Simbolurile mari ale stațiunii Slănic Moldova sunt, dintotdeauna, Cazinoul (acum privatizat), Parcul, zona izvoarelor și Hotelul Perla. Inițiatorii referendumului cred că primarul actual nu are soluții pentru promovarea sau îngrijirea acestora, pentru libertatea lor de dezvoltare etc. Parcul a devenit ținta acuzațiilor, pentru că acum ar arăta jalnic, chiar mizerabil față de anii precedenți, pentru că acolo nu mai îngrijește nimeni, pentru că s-a permis unor comercianți să vândă tot felul de produse alimentare, pentru că vara e o inundație de manele etc. Primarul ar fi ordonat scoaterea trandafirilor din parc, donați de Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, iar o statuie din grupul celor care îi întruchipează pe marii noștri scriitori ar fi pe cale să fie dărâmată pentru a face loc unui nou chioșc. La rândul lui, Gheorghe Baciu dă replica și spune că nu e nici vorbă de așa ceva, că doar 10-15 trandafiri au fost mutați pentru a face loc în jurul Foișorului muzical, să aibă lumea acces la spectacole, iar statuia va fi eventual mutată, nu distrusă. „Parcul este locul în care turiștii trebuie să aibă și posibilitatea de a cumpăra un suc, o înghețată etc. – a precizat primarul. Trebuie să le creăm unele facilități”.

Despre izvoarele din Slănic am mai scris în ziarul nostru. Problema reală este că în prezent acestea sunt din nou oprite, iar hotelierii reclamă că le-a scăzut cu o treime deverul de clienți. Și Sanatoriul balnear este încă în suferință după ce i-a fost oprită apa de la Izvorul 3, prin ordinul primăriei, dar și întârzierea peste termene a autorizației de funcționare îi pune multe semne de întrebare.

Numai dacă enumeram succint cele circa 40 de nemulțumiri concrete ale inițiatorilor referendumului din Slănic Moldova, ocupam o jumătate de pagină. Toți interlocutorii au venit cu exemple concrete, însă, și susțin că au dreptate. La rândul lui, primarul Gheorghe Baciu a demontat fiecare acuzație și susține că nu va înceta lupta pentru un mediu de afaceri sănătos în Slănic Moldova, pentru ordine și corectitudine. „Ce fac ei – spune Gheorghe Baciu – este o acțiune de intimidare a primarului. Dar, eu nu mă las să mă intimideze cineva, oricine ar fi el. Ei încearcă să controleze Slănicul, dar acest mod de acțiune este distructiv”.

Prin urmare, asupra acestui caz vom reveni cu amănunte.

„Am auzit că au făcut o strategie de dezvoltare pentru perioada 2016 – 2020. În urmă cu opt ani, aceeași firmă din Iași a făcut pentru orașul Slănic strategia de dezvoltare, pe fonduri europene. Acum, practic s-a copiat pentru perioada 2016 – 2020 o parte din acea strategie, dar chiar în aceste condiții Primăria a plătit circa 450 de milioane de lei (vechi – n.n.) și am informația de la oameni din primărie. Aș vrea ca actuala echipă de la primărie să-și amintească faptul că în 2004 eu am preluat în Slănic o groapă de gunoi: parcul. La vremea aceea nu aveam nici sediu de primărie, aveam o Dacia veche din 1990, dar orașul condus de mine și echipa pe care am format-o a fost declarată în anul 2015 localitatea cu cele mai multe fonduri atrase pe cap de locuitor”.

Andrei Șerban, fostul primar al orașului Slănic Moldova

„Sunt timorat! Am dat share la un articol din ziarul Deșteptarea în care se vorbea despre starea Slănicului, în special despre starea izvoarelor minerale, despre întreruperea conductei de apă minerală către Sanatoriul balnear.

Am fost amenințat că de ce fac propagandă împotriva primăriei, pentru că eu sunt plătit de ei, că știu ei ce fac eu în propriul cabinet medical, că fac politică acolo și că vor aduce un doctor mai competent”.

Dorel Rapi, medic de familie

„Cei din Primărie mi-au reproșat că multe dintre proiectele lor nu s-au realizat datorită Hotelului Perla. Dar, domnul economist Baciu dă dovadă că nu știe să identifice un cod fiscal. Noi, ca cel mai puternic investitor din zonă și ca cel mai mare angajator, am solicitat primăriei să discutăm asupra taxelor locale. Răspunsul primarului a fost că nu poate avea o discuție cu cei de la Hotel Perla, pentru că societățile Perla Moldovei, Perla Turism și Perla Construct au adus primăria Slănic Moldova într-un impas financiar având o datorie de peste 2,327 de milioane de lei. Domnul primar trebuie să înțeleagă că noi suntem Hotel Perla SRL și avem CUI RO 16774512, deci nu are nimic comun cu societățile amintite”.

Mihai Gospodin, managerul Hotelului Perla

„Problema este că marea majoritate a celor din primărie au fost în detrimentul stațiunii. Taxa de parcare aici este de trei lei pe oră sau zece lei pe zi, adică foarte, foarte mult. În Iași, în București e doi lei pe oră, în parcări amenajate, etajate, cu toate dotările. La noi, cine nu plătește se trezește cu roțile mașinii blocate. Au luat o mașină a primăriei, o Nubira, i-au pus numere roșii de Iași și au parcat-o lângă parc, cu roțile blocate în week-end. Chipurile, ca exemplu pentru cetățeni. Culmea e că acolo, la parc, parcarea este a Drumurilor Naționale nu a primăriei”.

Mihai Crețu, proprietarul Vilei Moldavia Best

„Primarul știe totul, nu are nevoie de părerea nimănui, face ce vrea. În campanie, la alegeri, m-a întrebat ce așteptări am de la viitorul primar. Am răspuns că îmi doresc un lider cu o echipă de strategie, nu un vătaf. După ce am pornit strângerea de semnături pentru referendum, toți agenții economici și oamenii lor au primit telefoane de amenințare, că nu le mai dă autorizații, că îi închide, că le trimite controale. Lumea e timorată, îi este frică. Primarul nu are o relație bună cu agenții economici, cu care trebuia de fapt să înceapă dialogul. În primărie amenință funcționarii că dacă au semnat pentru referendum vor fi dați afară”.

Valentin Bucur, administratorul Restaurantului Crama Domnească

„Vrem să facem cât putem ca Slănicul să nu moară. Dacă mergem pe viziunea unora care își subevaluează clădirile (un hotel cu 24 de camere a venit cu o evaluare de numai circa 30.000 de euro și este o clădire modernizată!). Nu vrem să mai fim păcăliți de niște oameni care sunt șmecheri. De aceea, cât voi fi eu aici primar vreau să fie corectitudine, disciplină. Dacă nu, îmi voi depune mandatul. Eu am venit aici să fac lucruri sănătoase. Da, avem conturile blocate și pot arăta oricui că ne-am înscris la arierate și am făcut solicitări la primul ministru, la miniștrii Finanțelor și Dezvoltării să ni se acorde un suport financiar, un ajutor de stat chiar și rambursabil, să primim oxigen pentru dezvoltarea proiectelor noastre”.

Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova