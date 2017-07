Contrasens Războinicul de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Domnul preşedinte a retras, nervos, de pe ordinea de zi a CSAT Planul de înzestrare a Armatei pe motiv că nu se alocă 2% din PIB pentru înarmare, aşa cum ni s-a cerut şi cum s-au angajat unii politicieni. Mâine-poimâine o să-l vedem pe domnul preşedinte în costum de camuflaj flecktarn, cu ceaun în cap, alergând în jurul Cotrocenilor cu raniţa în spate. Nu-i rău să avem un preşedinte războinic, aş spune unii, mai ales că avem o tradiţie, nu-i aşa?, de conducători care au fost capi ai Armatei. Doar că sunt cel puţin două probleme aici. Prima şi cea mai simplă este că ar fi fost extrem de bine dacă hotărârea acesta pentru cei 2% din PIB destinaţi cheltuielilor militare s-ar fi prelungit şi pentru alocarea a 6% din PIB pentru Educaţie, pactului pentru Educație semnat în 2008. Până la urmă, un document semnat de forțele politice bate orice altă înţelegere între diferite grupuri de persoane; în mod ciudat, însă, niciodată nu s-a respectat această prevedere. Cu toate că, astăzi, avem un preşedinte cadru didactic. În al doilea rând, să zicem că strângem din dinţi şi fără să ne mai preocupe de problemele sociale cu care se confruntă ţara, vom aloca 2% din PIB pentru înarmare. O bună parte din aceşti bani vor merge la firmele străine de armament, fără ca România să beneficieze de ceva. Şi aici trebuie deschisă o paranteză: în mod tradiţional, în industria de armament se practică „offset”-ul: compania care câştigă licitaţia cooperează cu firmele din tara plătitoare pentru a compensa prin comenzi o parte din sumele încasate. Dacă armamentul va veni din SUA, nici nu se pune problema offset-ului; americanii nu recunosc acest concept deşi ei l-au inventat când au forţat nemţii să cumpere arme de la ei pentru a compensat costul stationarii trupelor americane în RFG. Mai nou, la nivelul UE există o presiune pentru reducerea nivelurilor de offset. Practic, vom cheltui nişte bani pentru profitul unor companii străine, fără să câștigam nimic din asta. 0 SHARES Share Tweet

