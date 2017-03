Actualitate Premieră în județ. Pediatria va avea un centru de recuperare neuromotorie de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Județul Bacău și municipiul Bacău s-au asociat ca să realizeze împreună „Centrul de reabilitare neuromotorie pentru copii” în cadrul Spitalului Județean de Urgență. Investiția se adaugă proiectului derulat de Consiliul Județean (CJ) la Pediatrie: reabilitarea Policlinicii de Copii și a Compartimentului Primiri Urgențe. CJ Bacău va moderniza spațiul, iar Primăria îl va dota, valoarea echipamentelor fiind estimată la 900.000 de euro. Centrul de recuperare neuromotorie va funcționa la ultimul nivel al policlinicii. În țară, centrele de recuperare sunt foarte aglomerate, iar în Bacău „singurul centru privat care oferă servicii de reabilitare neuromotorie nu face față solicitărilor”, arată Sorin Brașoveanu, președintele CJ. De altfel, în sectorul privat aceste terapii sunt costisitoare. „Înființarea acestui centru aduce un grad sporit de accesibilitate la mijloace moderne de recuperare pentru copiii cu afecțiuni invalidante sau care au acest potențial. În egală măsură, va crește calitatea serviciilor prin dotarea cu sisteme inovatoare de recuperare și printr-o abordare complexă”, a apreciat Sorin Brașoveanu. 6 SHARES Share Tweet

