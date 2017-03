Multimedia Pelerinajul Icoanei Făcătoare de Minuni de la Trifeşti, la Biserica „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Bacău de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Lângă cazarma pompierilor militari băcăuani, de câţiva ani, se ridică un frumos lăcaş de rugăciune pentru nevoinţa credincioşilor ortodocşi din zonă. Purtând hramul Intrării Domnului în Ierusalim, biserica a polarizat activitatea spirituală a enoriaşilor beneficiind de preoţi-slujitori hranici în propovăduirea Cuvântului ziditor. Astfel, părintele-paroh Mihai Beicu, împreună cu mai tinerii săi colegi, preoţii Ionuţ Epure şi Vasile Ichim, a pus bazele unor tradiţii care îmbogăţesc viaţa credincioşilor. Una dintre aceste tradiţii îl reprezintă pelerinajul Icoanei Făcătoare de Minuni de la Biserica Trifeşti, eveniment religios ce se desfăşoară neîntrerupt de şase ani în perioada Postului Mare. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, sfânta icoană a sosit în mijlocul credincioşilor duminică, 26 martie, la ora 16.00, fiind întâmpinată cu flori de către cei ce au ţinut să fie prezenţi la venirea ei. Ea va poposi spre închinarea credincioşilor până joi, 30 martie. „În această perioadă, în biserica noastră se va desfăşura un program special de rugăciune specific atât Postului Învierii Domnului, cât şi acestui eveniment binecuvântat” ne-a mărturisit părintele Mihai Beicu, parohul Bisericii „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Bacău. 1 of 18 62 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.