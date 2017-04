Top Story Paul Cotîrleț va candida la Primăria Moinești de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Paul Cotîrleț, fiul dr. Adrian Cotîrleț, va candida la funcția de primar al municipiului Moinești. „Hotărârea a fost luată în Comitetul Executiv al PSD, ieri, dar nu a fost organizat un eveniment oficial. După 10 mai vom organiza o conferință de presă în Moinești”, a declarat senatorul Dragoș Benea, președintele organizației județene. Bătălia pentru fotoliul de primar al municipiului Moinești va fi una grea deoarece și ALDE, și PNL își doresc să câștige această funcție. Paul Claudiu Cotîrleț s-a născut în Onești, în 1988. A absolvit Școala „George Enescu” și Liceul „Spiru Haret” din Moinești, iar în 2010 Facultatea de Istorie din București, secția Relații Internaționale ți Studii Europene. Are master în Politica Europeană și Românească, în Diplomație și Istorie Politică, iar în prezent este doctorand la Universitatea din București. Post-universitar a urmat cursurile Institutului Diplomatic Român, Colegiului Național de Apărare, Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Universității de vară Râmnicu Sarat, dar si pe cele ale Institut Barcelona D’Etudis Internationals și Școlii de Vara a CNMR. A studiat cu Bursa Erasmus la RWTH Aachen, Germania, a susținut stagii de practică la Institutul Diplomatic Român si în Senatul României, la Comisia de politică externă.

În prezent este consilier parlamentar, șef cabinet Chestor Senatul României, dupa ce în 2010 a fost consultant parlamentar și coordonator zonal al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României. Funcția de primar interimar al Moineștiului este ocupată de Valentin Vieru, membru ALDE, fost viceprimar până la plecarea lui Viorel Ilie în Senat, apoi la Guvern.

